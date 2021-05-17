李漢秀修女（92歲）和情同姊妹的另外兩名修女岳蘊儀（享年96歲）、張雲鶴（享年66歲），為了創辦幼稚園曾3度飄洋過海遠赴德國募款，終於湊到足夠的資金後，3人回台蓋起幼稚園以及教堂，由於當時幼稚園土地登記在「台灣天主教會」名下，她們為了幼稚園的所有權和台灣天主教對簿公堂，最後勝訴取回土地所有權，終於完成自己的夢想，並成立了「亞西西方濟各修女會」。

1947年修女們搭船來到現今的板橋區，看見荒煙蔓草的景象，一度想放棄，「很辛苦啊！那時候都沒有錢辦學。」李修女說，當3人為此陷入苦惱之際，幸運地獲得德國的李神父協助，她們不辭千里地去德國3趟，終於募得足夠的資金，便騎著腳踏車在田埂間穿梭尋找建校地點。

立聖幼兒園（原立德幼稚園）由3位修女於1947年創立，原址位於板橋區中正路上，修女說，那時候板橋「都是草」。（圖／讀者提供）

1950年，修女3姐妹於立聖幼兒園現址蓋了一間小教堂，在旁邊成立了立聖幼兒園的前身「立德幼稚園」，當時的幼稚園免費教育窮苦孩子，無償奉獻。「一開始只有3個班，有4、5個老師，有一陣子我們還用腳踏車，親自接送小孩上下課。」回想起幼稚園創立初期的篳路藍縷，李修女眼中閃著堅毅的光芒，當時修女3姐妹還會輪流煮飯，提供孩子們3餐。

「之前還有孩子的爸爸媽媽，會固定來幼稚園擺攤。」李修女提到，幼稚園附近有個菜市場，當年由於有人找不到地方做生意，幼稚園因此同意讓他們在圍牆邊擺攤，儼然成了居民活動的集散中心，甚至還有1間麵攤，從50年代開到今天。此外，幼稚園還是南來北往的「修女客棧」，無償供吃供住，讓她們可以無後顧之憂地傳播福音。

但是，3名修女創立幼稚園後，台灣天主教總會卻想將幼稚園霸占。李修女說，過去幼稚園和教堂，都是登記在「台灣天主教」名下，為了把土地所有權取回，她們和台灣天主教總主教狄剛進行了一場土地權的官司且勝訴。「拿回土地後我們在1972年成立『亞西西方濟各修女會』，照顧所有無所依靠的修女。

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(中時新聞網)