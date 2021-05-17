從1942年設立幼稚園、1972年創立「亞西西方濟各修女會」，3名修女一路走來，幫助成千上萬的窮苦幼童、流浪修女，但幼稚園的現址房地產價值早已今非昔比，單純的奉獻辦學的3人卻成為有心人的獵物，幼稚園所有權還曾經遭到修女會收容的少女，長大後成為會內董事，藉著掌握財務大權時趁機過戶登記，幸好被及時發現，最後該名董事被依《偽造文書罪》判刑。

走過半個世紀後，原本簡陋的幼稚園房舍已殘破不堪，卻沒有足夠的經費修繕。2007年間，李修女等人遂和建築業者合作，結合修女會和建商的土地，蓋了1棟大樓，並在1樓重建如今的立聖幼兒園。

李漢秀修女（左）來到一手創辦的立聖幼兒園，沒多久即遭自稱是幼稚園的負責人古女（右）驅離。(圖／張文玠攝)

然而，10年前幼兒園完工之際，正當修女們歡欣鼓舞地以為可以繼續教育志業，殊不知「自己人」已盯上該處土地和建物的價值（目前市價約3億元），最終落得「養老鼠咬布袋」的下場。

「由於我們會供吃住和讀書，家境不好的人就會來投靠，畢業後也可以當修女。」吳修女透露，她們當時栽培出的葉修女，竟趁著掌握財務大權時，私自申請更換印章，把修女會所屬的基金會款項轉到自己名下，還寄發存證信函給李修女和岳修女，要收回幼稚園的房地產。

葉修女主張自己是「亞西西方濟各修女會」負責人，要求兩人不能和建商進行交屋。李修女等人提告後，葉修女最後被依《偽造文書罪》判刑，3名修女有驚無險地拿回幼稚園所有權。

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(中時新聞網)