在時局動盪的40年代，台灣當時還沒解嚴，天主教修女李漢秀（92歲）和另2名修女岳蘊儀（享年96歲）、張雲鶴（享年66歲），遠渡重洋到台灣成立「立德幼稚園（現為立聖幼兒園）」、修女會，胼手胝足70多年來，如今幼稚園房地產價值早已今非昔比，如今這塊市值3億元房地產，卻成為教會人士爭奪的肥肉，逼得老修女流離失所無家可歸。

本刊調查，2013年間，亞西西方濟各修女會董事會改選後，董事古桂容等人竟向李修女等人提出侵占訴訟，要求收取幼兒園租金並騰空返還屋舍，讓李修女每天膽戰心驚，擔心有天遭人趕出家門。

當初為了創辦立聖幼兒園（原立德幼稚園），3位修女多次遠渡重洋到德國募款。（圖／讀者提供）

「AMY老師（古桂容）要趕我走，幼兒園的事情，她都不跟我講。」李修女透露，古桂容自稱是岳修女的「乾女兒」，2020年6月間，岳修女病重已無表達能力，加上自己也年邁，因此委託古桂容管理幼兒園；同年12月間，岳女病逝，「AMY當時將幼兒園負責人變更成自己……我不知道啊，怎麼幼兒園變成她（AMY）的我也不知道，這是我的家，為什麼要趕我走？」

當李修女和記者在幼稚園內談起這段往事時，古桂容突然現身高聲喝斥，「你們進來不用先跟負責人說嗎？你們怎麼到別人家中。」指控李修女和記者等人侵入「她」所擁有的幼兒園。

李修女心痛地說，她創建幼兒園逾70年，見證台灣發展歷史，也看著修女們一磚一瓦砌蓋出家園，如今自己卻遭後輩逐出家門，現在她最擔心的仍是孩子們的受教權。

針對指控，修女會的董事古桂容透過律師反駁表示，自己每個月都有按時付租金、權利金，合法取得幼兒園成為負責人，她反控整起事件是其他有心人在操弄。

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(中時新聞網)