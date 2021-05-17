本刊調查，28歲的陳俊辰，曾是全運會團體擊劍賽「軍刀」項目第2名，也曾躍升全國擊劍排名第3，擁有大好未來，談起在這次全運會中遭到不公平對待，陳俊辰的語氣充滿不滿。

現任石牌國中專任教練的黃振偉（右）遭指控長期操弄全運會選拔賽成績，連「監視器廠商」都知情。（圖／翻攝黃振偉臉書

數度帶領國手征戰「亞洲擊劍錦標賽」等國際賽事的擊劍教練黃振偉（42歲），堪稱「國手製造機」，如今卻有2名擊劍國手出面控訴，指黃振偉疑似在今年的全國運動會（全運會）選拔賽左右裁判「吹黑哨」，做出不公的得分判定，導致優秀選手無法入選國家代表隊。

5月12日晚間在國立體育大學的練習場內，一群擊劍選手揮汗穿梭在刀光劍影間，賣命地練習，喘息聲此起彼落。其中，擁有13年資歷的國手陳俊辰，近日在全運會選拔賽中慘遭裁判「吹黑哨」刷掉，無法進入國家代表隊，過往的努力一夕被抹煞。

陳俊辰向本刊透露，自己參加的11場選拔賽中，就有2、3場賽事，裁判判定有失公允，讓他懷疑有黑手左右裁判評斷，私下展開調查後，才發現那個幕後黑手，竟然就是自己昔日的教練黃振偉。

根據本刊取得的比賽畫面，一開始陳俊辰處於進攻模式，裁判理應判處他得分，但是裁判卻判雙方沒得分，後來雙方多次過招，明明都是打平，裁判卻判對手得分，幾次下來，最後陳俊辰落敗，葬送國家隊資格。

本刊調查，在2013年陳俊辰和黃振偉同為代表隊的一員，是並肩參加全運會的戰友；而2015、2017年黃振偉則轉戰帶隊教練，帶領陳俊辰等人出賽。畢業於台北體育學院（已併入台北市立教育大學）體育學系的黃振偉，在擊劍圈知名度頗高，擅長軍刀比賽的他，作育無數英才，目前除了在台北市石牌國中擔任專任教練，還是國家Ａ級裁判，曾是「亞洲擊劍錦標賽」、「世界青年暨青少年擊劍錦標賽」軍刀項目的帶隊教練。

擊劍選手陳俊辰有13年擊劍資歷，表現亮眼，卻連續二年在全運會選拔賽遭吹黑哨，失去代表權。（圖／黃耀徵攝）

「解釋得很累了！」黃振偉強調，所有指控完全與事實不符，參賽選手幾乎都是自己的學生，根本沒必要串通裁判，體育局調查後，也已判定沒有任何教唆情事。對於此事件牽連到台北市體育總會擊劍協會王三財理事長和裁判長，他實在相當抱歉。

王三財則表示，「所有的證據（賽事）影片都公開透明，也交給（體育）局裡面去處理了，我們沒有做任何去黑（掉）選手的（動作），包括黃教練（黃振偉）也一樣，我們所有比賽都正常。」他強調，全運會的裁判都是他找的，雖然協會也會推薦，但他擁有最終決定權，根本與黃振偉無關。

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(中時新聞網)