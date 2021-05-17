數度帶領國手征戰大小國際賽事的擊劍教練黃振偉（42歲），堪稱「國手製造機」，如今卻被指控左右裁判判決，「護航」特定選手獲勝，隨著賽事畫面曝光，就連負責全運會的監視器廠商也坦言「軍刀（黑箱）應該是阿偉（黃振偉）的意思」。
本刊取得這次全運會的比賽畫面，發現其中確實有「貓膩」存在。一開始，陳俊辰處於進攻模式，裁判理應要判他得分，卻判定雙方都沒得分；後來雙方過招，明明雙方都沒得分，裁判卻判定陳俊辰的對手得分。儘管陳俊辰當下立刻提出異議，裁判依舊維持原判，甚至裁判觀看回放畫面時，還罔顧「副審裁判、裁判長一起觀看」的規定。
然而事實上，陳俊辰出賽前，就聽到自己會被弄掉、被黑掉的傳聞，一名全運會的陳姓裁判甚至好心提醒他：「不要出來選（代表隊），不然會被弄『黑箱』……就要讓自己人上去而已。」
陳俊辰透露，2年前他參加全運會選拔賽時，就懷疑自己被蕭姓裁判「做掉」，而蕭姓裁判是黃振偉的副手。這次又遇到黑箱作業，陳俊辰遂拿出這段往事詢問蕭姓裁判「當年內定是誰的主意？」蕭姓裁判則喊冤表示，「（人選）是他（黃振偉）作主，自己只是執行者。」
「解釋得很累了！」黃振偉強調，所有指控完全與事實不符，參賽選手幾乎都是自己的學生，根本沒必要串通裁判，體育局調查後，也已判定沒有任何教唆情事。對於此事件牽連到台北市體育總會擊劍協會王三財理事長和裁判長，他實在相當抱歉。
王三財則表示，「所有的證據（賽事）影片都公開透明，也交給（體育）局裡面去處理了，我們沒有做任何去黑（掉）選手的（動作），包括黃教練（黃振偉）也一樣，我們所有比賽都正常。」他強調，全運會的裁判都是他找的，雖然協會也會推薦，但他擁有最終決定權，根本與黃振偉無關。
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(中時新聞網)
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