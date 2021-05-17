數度帶領國手征戰大小國際賽事的擊劍教練黃振偉（42歲），堪稱「國手製造機」，如今卻被指控左右裁判判決，「護航」特定選手獲勝，隨著賽事畫面曝光，就連負責全運會的監視器廠商也坦言「軍刀（黑箱）應該是阿偉（黃振偉）的意思」。

本刊取得這次全運會的比賽畫面，發現其中確實有「貓膩」存在。一開始，陳俊辰處於進攻模式，裁判理應要判他得分，卻判定雙方都沒得分；後來雙方過招，明明雙方都沒得分，裁判卻判定陳俊辰的對手得分。儘管陳俊辰當下立刻提出異議，裁判依舊維持原判，甚至裁判觀看回放畫面時，還罔顧「副審裁判、裁判長一起觀看」的規定。

現任石牌國中專任教練的黃振偉遭踢爆只要選手報名比賽時不填他當指導教練，就會遭霸凌。（圖／讀者提供）

然而事實上，陳俊辰出賽前，就聽到自己會被弄掉、被黑掉的傳聞，一名全運會的陳姓裁判甚至好心提醒他：「不要出來選（代表隊），不然會被弄『黑箱』……就要讓自己人上去而已。」

陳俊辰透露，2年前他參加全運會選拔賽時，就懷疑自己被蕭姓裁判「做掉」，而蕭姓裁判是黃振偉的副手。這次又遇到黑箱作業，陳俊辰遂拿出這段往事詢問蕭姓裁判「當年內定是誰的主意？」蕭姓裁判則喊冤表示，「（人選）是他（黃振偉）作主，自己只是執行者。」

「解釋得很累了！」黃振偉強調，所有指控完全與事實不符，參賽選手幾乎都是自己的學生，根本沒必要串通裁判，體育局調查後，也已判定沒有任何教唆情事。對於此事件牽連到台北市體育總會擊劍協會王三財理事長和裁判長，他實在相當抱歉。

王三財則表示，「所有的證據（賽事）影片都公開透明，也交給（體育）局裡面去處理了，我們沒有做任何去黑（掉）選手的（動作），包括黃教練（黃振偉）也一樣，我們所有比賽都正常。」他強調，全運會的裁判都是他找的，雖然協會也會推薦，但他擁有最終決定權，根本與黃振偉無關。

黃振偉教練在擊劍圈名氣不小，現任石牌國中的專任教練，還是國家A級裁判，底下有百名選手。（圖／翻攝黃振偉臉書）

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(中時新聞網)