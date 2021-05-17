現任石牌國中專任教練黃振偉（42歲）曾多次帶領選手出戰國際賽事，在擊劍圈中享譽盛名，但他卻被選手指控，多次將黑手伸向裁判，指使「吹黑哨」，黃振偉還會鎖定曾經教過但卻離開他團隊的學生下手。
本刊調查，28歲的陳俊辰和張芷嫙（19歲、7年擊劍資歷）都曾是黃振偉的學生，如今卻指控遭黃振偉「折翼」，且向台北市政府體育局等相關單位投訴。
本刊調查，在2013年陳俊辰和黃振偉同為代表隊的一員，是並肩參加全運會的戰友；而2015、2017年黃振偉則轉戰帶隊教練，帶領陳俊辰等人出賽，之後陳俊辰走自己的路，卻在近幾年比賽中莫名一直被「黑」。
至於張芷嫙，小六就拿下擊劍賽女子組軍刀冠軍，2019年除了代表台北市出賽全運會，更代表台灣征戰「亞洲Ｕ23擊劍錦標賽」。上國一時即跟著黃振偉教練學習，高一時突然被教練下令「不要來練習」，她直到高二才知道，原來當年黃振偉教練聽信「張芷嫙從銳劍轉軍刀，是被教練逼迫」的不實流言，一怒之下才會趕走她。
張芷嫙指出，這次在她參加的全運會八場比賽中，就有3場出現黑箱情況，導致她無法順利晉級。「明明是我的點（分數）或是雙方差不多時，裁判都把分數判給對方。」「（裁判）為何要這麼做？（大家）明明都有訓練，我自己也付出很大心力，卻被不公平的對待。」張芷嫙至今仍百思不得其解。
曾獲得全運會個人及團體雙金牌的第三方人士表示，他全程觀賽後發現，裁判確實明顯不公平，「很多點（分數）不該是對方（陳俊辰對手）的，卻判給對方，或是明明差不多的，就判給自己想要的選手，所以我覺得這部分，他們（裁判）需要一點教訓。」
「解釋得很累了！」黃振偉強調，所有指控完全與事實不符，參賽選手幾乎都是自己的學生，根本沒必要串通裁判，體育局調查後，也已判定沒有任何教唆情事。對於此事件牽連到台北市體育總會擊劍協會王三財理事長和裁判長，他實在相當抱歉。
王三財則表示，「所有的證據（賽事）影片都公開透明，也交給（體育）局裡面去處理了，我們沒有做任何去黑（掉）選手的（動作），包括黃教練（黃振偉）也一樣，我們所有比賽都正常。」他強調，全運會的裁判都是他找的，雖然協會也會推薦，但他擁有最終決定權，根本與黃振偉無關。
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(中時新聞網)
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