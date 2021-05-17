現任石牌國中專任教練黃振偉（42歲）曾多次帶領選手出戰國際賽事，在擊劍圈中享譽盛名，但他卻被選手指控，多次將黑手伸向裁判，指使「吹黑哨」，黃振偉還會鎖定曾經教過但卻離開他團隊的學生下手。

本刊調查，28歲的陳俊辰和張芷嫙（19歲、7年擊劍資歷）都曾是黃振偉的學生，如今卻指控遭黃振偉「折翼」，且向台北市政府體育局等相關單位投訴。

本刊調查，在2013年陳俊辰和黃振偉同為代表隊的一員，是並肩參加全運會的戰友；而2015、2017年黃振偉則轉戰帶隊教練，帶領陳俊辰等人出賽，之後陳俊辰走自己的路，卻在近幾年比賽中莫名一直被「黑」。

張芷嫙（左）指控，她2021年全運會選拔賽跟對手PK時，陳姓裁判疑遭黃振偉教唆吹黑哨。（圖／讀者提供）

至於張芷嫙，小六就拿下擊劍賽女子組軍刀冠軍，2019年除了代表台北市出賽全運會，更代表台灣征戰「亞洲Ｕ23擊劍錦標賽」。上國一時即跟著黃振偉教練學習，高一時突然被教練下令「不要來練習」，她直到高二才知道，原來當年黃振偉教練聽信「張芷嫙從銳劍轉軍刀，是被教練逼迫」的不實流言，一怒之下才會趕走她。

張芷嫙指出，這次在她參加的全運會八場比賽中，就有3場出現黑箱情況，導致她無法順利晉級。「明明是我的點（分數）或是雙方差不多時，裁判都把分數判給對方。」「（裁判）為何要這麼做？（大家）明明都有訓練，我自己也付出很大心力，卻被不公平的對待。」張芷嫙至今仍百思不得其解。

曾獲得全運會個人及團體雙金牌的第三方人士表示，他全程觀賽後發現，裁判確實明顯不公平，「很多點（分數）不該是對方（陳俊辰對手）的，卻判給對方，或是明明差不多的，就判給自己想要的選手，所以我覺得這部分，他們（裁判）需要一點教訓。」

擊劍選手陳俊辰與張芷嫙向體育局投訴石牌國中專任教練黃振偉黑箱操弄選拔賽成績一事，卻獲得「教練無現場干涉」的回覆。（圖／黃耀徵攝）

「解釋得很累了！」黃振偉強調，所有指控完全與事實不符，參賽選手幾乎都是自己的學生，根本沒必要串通裁判，體育局調查後，也已判定沒有任何教唆情事。對於此事件牽連到台北市體育總會擊劍協會王三財理事長和裁判長，他實在相當抱歉。

王三財則表示，「所有的證據（賽事）影片都公開透明，也交給（體育）局裡面去處理了，我們沒有做任何去黑（掉）選手的（動作），包括黃教練（黃振偉）也一樣，我們所有比賽都正常。」他強調，全運會的裁判都是他找的，雖然協會也會推薦，但他擁有最終決定權，根本與黃振偉無關。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)