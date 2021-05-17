擅長軍刀比賽的知名擊劍教練黃振偉（42歲）在訓練場上作育無數英才，除了在台北市石牌國中擔任專任教練12年，還是國家Ａ級裁判，如今卻被2名選手指控明目張膽搞黑箱，並向台北市政府體育局等單位投訴，但這些局處「冷處理」裝瞎的態度讓他們相當不滿。

本刊調查，「台北市體育總會擊劍協會」是全運會選拔賽的主辦單位，該協會理事長王三財曾向廠商要過比賽監視器畫面，表示要呈報給體育局釐清相關爭議。「他（王三財）還提醒我們影片一定不能外流，因為體育局可能要處理這件事情了。」

據悉，體育局、教育局已訪談黃振偉、王三財和全運會裁判長等人。對此，台北市政府僅低調回應「有關陳情所提黃教練（黃振偉）影響賽事判決一事，經檢視當日賽事錄影，並無教練至回放區干涉裁判的判決。」

由於黃振偉也是台北市體育總會擊劍協會的總幹事，和理事長甚至裁判們都是「自己人」，相關局處僅憑訪談和簡單勘查錄影帶就認定沒有黑箱作業，讓選手們難以信服。

擊劍選手陳俊辰與張芷嫙向體育局及教育局反應全運會選拔賽有人「吹黑哨」，但卻被冷處理。（圖／黃耀徵攝）

「解釋得很累了！」黃振偉強調，所有指控完全與事實不符，參賽選手幾乎都是自己的學生，根本沒必要串通裁判，體育局調查後，也已判定沒有任何教唆情事。對於此事件牽連到王三財理事長和裁判長，他實在相當抱歉。

王三財則表示，「所有的證據（賽事）影片都公開透明，也交給（體育）局裡面去處理了，我們沒有做任何去黑（掉）選手的（動作），包括黃教練（黃振偉）也一樣，我們所有比賽都正常。」他強調，全運會的裁判都是他找的，雖然協會也會推薦，但他擁有最終決定權，根本與黃振偉無關。

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(中時新聞網)