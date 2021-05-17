金州勇士17日雙喜臨門，他們113-101擊退灰熊，39勝33敗保住西區老八席位，並且主將柯瑞(Stephen Curry)瘋狂出手，三分球投22中9攻下46分，確定超越巫師後衛畢爾(Bradley Beal)，以場均31.8分摘下生涯第2座得分王！總教練科爾(Steve Kerr)說：「柯瑞的狀況好極了，但他過去一直都是這麼強，所以很難斷定本季是否他最好的表現。」

灰熊打完上半場49比55沒落後太多，勇士第3節開打立即發動一波猛攻，比數在該節中途被拉開到兩位數，柯瑞砍了4記三分球。灰熊看起來沒救了，不料他們第4節大反撲，只用6分鐘就從落後17分狂追到91比91平手，甚至一度反超。最後仍是靠著柯瑞兩分鐘內投進3記三分球，勇士反打一波18比4的攻勢，有驚無險獲勝。

畢爾同日最終戰對黃蜂只攻下25分，因此柯瑞僅需要得3分就能拿到得分王了，他首節以一記兩分跳投和切入小拋投完成任務。柯瑞33歲拿下得分王，也是在麥可喬丹(Michael Jordan)以來最年長的得分王，喬丹1997-98球季以35歲之齡拿下個人第10次得分王。

勇士辛苦了一整季，原本總教練科爾不抱什麼希望，甚至還說過沒戰績壓力比較輕鬆，結果仗著柯瑞的勇猛還是打進前8名。依照往年規定勇士已經晉級季後賽了，但今年他們必須打1場附加賽，戰勝西區第7名湖人才可晉級，否則還要對上第9名灰熊、第10名馬刺的勝者。

(中時新聞網)