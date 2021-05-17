鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)董事長朱復銓表示，三大事業體在手訂單均創新高，配合缺料狀況有所改善及漲價效益挹注，預期2021年第二季營收可望繳出雙位數成長，全年營運將逐季成長，力拚營收雙位數成長、與獲利齊創新高，上下半年比重估約4比6。

樺漢14日召開線上法說會，朱復銓指出，首季營運受零組件缺料影響，僅能滿足48％需求，但營收及獲利仍維持年成長。雖然缺料問題預計要到第四季、甚至明年首季才能紓緩，但第二季料況估可滿足62％需求，狀況已有所改善，且產品將調漲5～10％反應成本增加。

展望今年，受惠5G、AIoT、半導體等市場趨勢催動，推動工業電腦軟硬體需求維持良好成長動能，面對全球疫情不確定性風險及航運、原物料供貨吃緊，樺漢將持續發揮三大事業體資源平台上的集合、整合、融合綜效優勢，創造穩定且彈性的供貨能力因應。

樺漢總經理蔡能吉指出，目前三大事業群在手訂單均創歷史新高，S&T/Kontron的品牌通路業務在手訂單金額達347億元，包括醫療照護、智慧交通及公共建設等需求暢旺。設計製造（ODM/JDM）業務受惠博彩、零售、智慧工廠等需求，今年營收目標衝刺雙位數成長。

而帆宣的系統整合業務方面，目前在手訂單金額亦達302億元，主要受惠半導體設備商EUV設備需求增加、先進製程AIR／AR技術導入及5G專網應用相關需求增加，看好今年營收可望改寫新高。

樺漢亦揭示2021～2025年發展計畫，看好5G、AIoT、雲網及軟體整合等市場商機龐大，將以競爭力領先、擴大規模優勢、技術升級與聚焦市場等3大發展策略，鎖定智慧博彩、零售、電動車、交通、居家、樓宇、資安、半導體領域市場，以一條龍式服務衝刺營運成長。

為因應歐美一線重要客戶服務需求，樺漢規畫斥資1.5億元於歐洲設立製造中心，後續再投資10億元購料。朱復銓表示，歐洲新廠預計最快第四季至明年首季投產，初期將生產超市自助結帳系統、博弈娛樂彩票系統等相關大型機台，並透露目前接單規模已達近50億元。

同時，因應第三階段的5年發展計畫，樺漢通過高達36億元的募資計畫，包括私募發行國內首次無擔保可轉債（CB）15億元引進策略投資人，以及發行第四次無擔保可轉債10億元，以及現增發行新股500萬股、暫定220元溢價發行，藉以改善財務結構與充實營運資金。

(時報資訊)