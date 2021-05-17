因應雙北防疫警戒標準15日起提升至第三級，今（17）日將召開股東會的永豐餘(1907)首創9大措施的防疫股東會，以最大程度減少人與人接觸為原則，縝密規畫會場內外動線、拉高防疫部署規格，盼以高規格防疫符合股東會程序，在不影響股東權益下共同防疫。

永豐餘說明，防疫股東會採「1＋8」規格，於主會場外另規畫8間獨立空間會議室。主會場內為董事長何奕達、總經理蔡維力與獨董黃文成和最多2名工作人員，並配置55吋電視螢幕，透過電視螢幕直播分割畫面，無時差與股東們互動。

親自出席股東會的股東，確保實名制填寫健康申報聲明，並依健康申報聲明予以編號，規畫指定會議室內的實名制固定位置就坐。8間獨立空間會議室每間上限5人、座位間隔至少1.5公尺，皆配有轉播螢幕與發言設備，保障與會股東權益。

永豐餘指出，股東會現場將設置可永續回收的隔板，以區隔人員動線，隔板採用永豐餘工紙生產的瓦楞紙製作。股東會紀念品設在會場戶外領取，以避免群聚感染。

股東會投票事宜方面，永豐餘將投票箱設於主會場入口處，設立1位監票者在場內監票。投票時由工作人員帶領，依次分批引導位於8個會議空間的股東前往主會場入口處投票。排隊時同時保持社交距離、並全程錄影，以符合程序及防疫規定。

若親自出席的股東欲發言，永豐餘表示可遞交發言條、由工作人員引導至主會場發言，與主席直接互動。對於無法出席的股東及媒體，永豐餘亦提供QR Code全程線上直播，股東若對親自參加有疑慮，亦可改採線上方式參與。

(時報資訊)