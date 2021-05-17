股東會旺季遭逢國內疫情急遽升溫，金管會及集保結算所除提醒各公司及股代機構，應遵循強化6項相關防疫措施因應，亦再次呼籲投資人多多使用電子投票出席行使表決權，以利公司股東會順利召開，並達到「護權益、保安康」效果。

為便利股東行使表決權，金管會已規範全體上市櫃公司自2018年起召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，以電子投票方式行使股東表決權具便利性，不受股東會召開時間與地點限制。

由於中央流行疫情指揮中心將雙北市疫情警戒標準至28日提升至第三級，考量股東現場出席股東會將有更多防疫措施必須遵守，金管會再次呼籲投資人多多使用電子投票出席股東會行使表決權，以實際行動合作團結抗疫，以利上市櫃及興櫃公司股東會順利召開。

據金管會統計，至28日共有261家上市櫃及興櫃公司將召開股東會，其中28家去年參與人數超過50人。集保呼籲各公司及其股代機構，應採實名制、妥善規畫動線及控管人流、座位安排保持規定的間隔距離，加強開會場所清潔與消毒，落實相關防疫規範。

集保總經理朱漢強表示，投資人使用股東e票通進行電子投票共有3種管道，分別是使用手機透過證券商下單APP、「集保e手掌握」APP連結平台，或使用電腦登入「股東e票通」平台進行投票，操作簡單、介面清楚，投資人可選擇自已最習慣的方式進行電子投票。

(時報資訊)