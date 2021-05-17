國內新冠肺炎疫情急遽升溫，恐衝擊今（17）日台股。金管會對此再度信心喊話，強調雖然雙北疫情警戒標準升級，但產業營運並未中斷，希望投資人能關注基本面，並將密切注意疫情對總體經濟影響及台股表現，若發生非理性下跌情勢，必要時將採取相關穩定措施。

由於截至13日融資維持率驟降至152.5％，外界擔心台股17日若再度崩跌，是否再度引爆多殺多及融資追繳的沉重賣壓。證期局副局長郭佳君表示，據了解目前全市場整戶擔保維持率仍遠高於130％，並無面臨大量斷頭風險，但仍請投資人注意本身帳戶風險控管。

金管會表示，包括第一上市櫃（KY公司）在內，目前已有95％申報2021年首季財報。經統計首季合併營收年增18.7％，稅前純益年增達1.6倍。集中市場今年截至4月底本益比約22.85倍、現金殖利率達2.54％，上市櫃公司基本面尚屬穩健。

郭佳君指出，觀察已申報首季財報的95％上市櫃公司獲利狀況，可見產業基本面相當好。雖然雙北疫情警戒標準提升至第三級，但產業仍繼續營運，呼籲投資人能關注基本面，並將密切注意疫情對總體經濟影響及台股表現，若有必要隨時可開視訊會議決定相關因應措施。

郭佳君表示，觀察台股是否出現不理性下跌的面向很多，並非只看指數和成交量等單項指標考量。上周出現的幾次暴跌，看來都是投資人心理造成短期出現較大波動，因此暫無相關穩定措施，並已請證交所及櫃買中心要求券商關注違約交割情況、加強風險控管。

去年3月台股受新冠肺炎疫情全球大爆發而一路大跌，金管會曾二度出手實施相關穩定措施，包括3月18日起將每日盤中借券賣出委託張數額度，自該股票前30個交易日平均成交量的30％調降至10％，以及放寬信用交易抵繳擔保品範圍。

由於上述2措施施行後台股仍持續狂瀉，為避免個股價格因放空交易加速跌勢，金管會去年3月19日再宣布加碼祭出有條件限空令，明訂跌幅逾3.5％的個股隔日不得放空，上述穩定措施直至近3個月後的6月10日解除。

(時報資訊)