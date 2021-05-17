受到淡季及原物料價格上漲影響，連接器廠-正崴(2392)第1季稅後盈餘為2542萬元，年成長22.15%，單季每股盈餘為0.05元，由於客戶已接受正崴調整產品價格，如果材料價格持穩，正崴預估，第2季獲利可望優於去年同期。

第1季為傳統淡季，但因遠距生活需求持續，正崴第1季合併營業收入為198.74億元，年成長24.13%，營業毛利為21.05億元，年成長50.04%，單季合併毛利率為10.59%，年增1.83個百分點，營業淨利為2.59億元，遠優於去年同期營業淨損1.59億元，不過由於匯兌收益不及去年同期，單季稅後盈餘為2542萬元，年成長22.15%，每股盈餘為0.05元。

正崴4月合併營收為63.91億元，年減9.47%，累計前4月合併營收262.65億元，年增12.93%。

正崴表示，第1季毛利率受到上游原物料價格上漲影響，不過本業表現優於去年同期，公司產品售價在3月中起已有調整，且原物料價格漲勢趨緩，第2季獲利可望明顯改善，有機會優於去年同期。

(時報資訊)