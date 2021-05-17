指揮中心提醒確診個案注意事項。(取自疾管家line)

中央流行疫情指揮中心昨(16日)公布新增206例本土確診案例，而台北區的負壓隔離病房數吃緊，因此呼籲輕症者留在家中，等候公衛人員通知。醫師蘇偉碩昨對此在臉書直言，世界各國對於確診者人數過多時，早有分級醫療安排，「但指揮中心為了減少確診病例數，貪圖防疫美名與政治紅利，鎮壓專業的建議；如今蓋牌的後遺症出現，變種病毒的社區傳播終於紙包不住火，只好自打嘴巴，公告要求輕症的確診者在家隔離」。

蘇偉碩16日在臉書寫下，指揮中心一直以來反對擴大篩檢所有入境者的建議，民間建議對確診者的密切接觸者，即使沒有症狀也應該篩檢一事，「指揮中心不僅十分不屑，還有網軍霸凌提議者，理由是這些沒有症狀的入境者或接觸者，一旦被檢出偽陽性，會塞爆醫療機構，導致醫療崩潰」。

不過，蘇偉碩提出，世界各國對於確診者人數過多時，早有分級醫療安排，包括輕症或無症狀者在家隔離的措施，「但指揮中心為了減少確診病例數，貪圖防疫美名與政治紅利，一直以權力霸凌和網軍圍剿的方式，鎮壓專業的建議」。

蘇偉碩認為，「如今，蓋牌的後遺症出現，變種病毒的社區傳播終於紙包不住火，指揮中心只好自打嘴巴，公告要求輕症的確診者在家隔離。」但他說，「安排輕症者在家隔離具有一定的風險，如果確診者在家隔離期間出現急症而發生意外，指揮中心可擔得起這樣的責任呢？」

有網友在蘇偉碩貼文底下留言表示，「輕症也是會傳染給家人，這樣好像也不安全？」、「在本週之前，指揮中心一直明白表示: 國內醫療量能充足無虞」、「超前部署到那裡去了？」

(中時新聞網)