A freight train derailed and caught fire near Sibley, Iowa on Sunday. Evacuation orders have been issued to residents and nearby businesses, including a hospital and nursing home. pic.twitter.com/966qqCvBnS — CBS News (@CBSNews) May 16, 2021

美國當地時間16日下午2時，愛荷華州一輛載滿化肥及易燃物硝酸銨的火車突然出軌，30節車廂追撞成一團後爆炸，現場濃煙密布，當局已經緊急疏散半徑8公里內的居民，目前尚未傳出人員傷亡。

綜合愛荷華州當地媒體KTIV電視台、《狄蒙紀錄報》（The Des Moines Register）、WSBT電視台等報導，這起意外發生在愛荷華州當地時間16日下午2時左右，火車在愛州東北部人口僅約3,000人的錫布利（Sibley）小鎮出軌，據信當地一座橋樑倒塌導致火車出軌。

Bridge collapse causes train derailment near Sibley, Iowahttps://t.co/tqa8938f4s — ABC News 4 (@ABCNews4) May 17, 2021

畫面顯示，約30節車廂相互追撞、並排在軌道上，中間車廂爆炸起火，濃濃黑煙直竄天際，目擊者表示，一直到下午4時30分，幾百英尺外都還看得見濃煙。

A train derailed in the far northwest Iowa town of Sibley Sunday afternoon and evacuations have been ordered in the area.

https://t.co/3osCwlUsC9 — Des Moines Register (@DMRegister) May 16, 2021

報導指出，火車上載有肥料及硝酸銨，硝酸銨是一種易爆炸的化學物質，常用於製造肥料、炸藥及煙火。

根據美國國家生物技術資訊中心（National Center for Biotechnology Information, NCBI）的資料，硝酸銨通常不會自己燃燒，不過如果受到易燃物質汙染，就會燃燒，而且會加速易燃物質燃燒，燃燒時也會釋放有毒的氮氧化物。

目前當局已經疏散事發地點半徑5英里（約8公里）內的居民，消防隊員已在現場搶救，另外災難應急部隊也已赴現場待命。

(中時新聞網)