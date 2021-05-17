據《中國紀檢監察報》5月16日報導，遼寧省大連市紀委監委公佈的村（社區）「兩委」換屆專項監督數據顯示，截至目前，該市紀檢監察機關共下發提醒函、紀檢監察建議書113份，約談331人次、函詢40人次；查處違反換屆紀律問題17個，立案12件，取消候選人資格237人。

去年底開始，大陸全國各地村(社區)「兩委」換屆工作陸續展開。因此前發生過的拉票賄選案，遼寧換屆工作廣受關注。如同遼寧省委書記張國清所說，這次換屆是遼寧全省政治生活中的一件大事，是黨中央對遼寧省全面從嚴治黨、淨化政治生態效果的一次綜合檢驗。

「兩委」指的是村黨支部委員會和村民委員會，一個是黨在農村的基層組織，一個是村民自治組織。

《北京青年報》報導，2020年12月開始，按照中央部署要求及遼寧省委工作安排，遼寧全省11637個村、4436個社區「兩委」集中進行換屆。

遼寧省委組建了7個巡回督導組，市縣鄉共成立15550個督(指)導組，對換屆進行全程監督指導，實地督導17.5萬次，訪談幹部群眾50.1萬人次，協調解決問題2.4萬件。

村(社區)黨組織召開嚴肅換屆紀律專題組織生活會1.6萬次，換屆候選人和工作人員全部簽訂紀律承諾書。

截至4月17日，遼寧省村(社區)「兩委」換屆工作完成。村、社區分別選舉產生「兩委」成員64716人、34721人。

當地媒體報導，這次換屆是村（社區）「兩委」任期由3年改為5年的第一次換屆，是遼寧省村和社區首次同時集中換屆，且在新冠肺炎疫情嚴峻形勢下進行，是歷次換屆中涉及面最廣、工作量最大、情況最複雜的一次，但也是用時最短、措施最實、質量最好的一次。

在此次換屆前、換屆中和換屆完成後，遼寧省委書記張國清都曾多次強調過換屆紀律。2020年11月24日，遼寧省委召開村（社區）「兩委」換屆工作電視電話會議。張國清要求，要把紀律挺在前面，始終保持高壓態勢，對違法違紀行為，發現一起查處一起。

2021年2月1日，遼寧省紀委十二屆六次全會召開。張國清強調，要堅決整治選人用人上的不正之風，特別是要選準用好主要負責同志，加強監督執紀、嚴肅換屆紀律，堅決防止幹部帶病提拔。

2021年5月10日，遼寧省委召開市縣鄉領導班子換屆談心談話會議。張國清強調，堅決杜絕拉票賄選問題；嚴把政治關、廉潔關，嚴把提名關、身份關，嚴把素質關、結構關；堅決杜絕跑官要官、跑風漏氣問題。

換屆過程中，遼寧省各地市也都在嚴肅查處違反換屆紀律問題。在大連市，截至目前，該市紀檢監察機關共查處違反換屆紀律問題17個，立案12件，取消候選人資格237人，還立案查處了包括學歷身份造假、電話微信拉票等問題。

「這些數據就是警鐘，向全市黨員幹部發出預警告誡，換屆紀律紅線絲毫不能觸碰，誰觸碰了就要受到嚴肅處理。」大連市紀委監委相關負責人表示。

在朝陽市，截至今年3月，該市紀委監委查處2起村（社區）「兩委」換屆違紀違法問題，給予黨紀政務處分6人，其中，北票市紀委監委查處的1起拉票賄選案在遼寧全省範圍內進行了通報。

今年1月，中央紀委機關、中央組織部、國家監察委員會聯合印發《關於嚴肅換屆紀律加強換屆風氣監督的通知》。《通知》要求，對拉票賄選、買官賣官、跑官要官等行為，發現一起查處一起，加大通報曝光力度，堅決維護換屆紀律的嚴肅性，營造風清氣正的換屆氛圍。

除遼寧省之外，中央紀委國家監委網站和《中國紀檢監察報》已公佈過多起「兩委」換屆違紀案例如下：

北京市通州區張家灣鎮坨堤村劉某某為成為新一屆黨支部人選，向村民贈送香煙拉票助選，受到黨內嚴重警告處分，不再列入村黨支部候選人初步人選建議名單；

浙江省樂清市淡溪鎮黃塘村黨員王岩招，為在民主推薦中獲得高票，通過當面拉攏、擅自替他人投票等方式，破壞換屆紀律，受到黨內警告處分；

江蘇省揚州市邗江區方巷鎮陳花村劉金花，以電話拉票等方式，慫恿、誘使該村多名小組長為其投票，受到黨內警告處分，其提名選舉做無效處理；

陝西省西安市雁塔區等駕坡街道史家灣村黨支部換屆期間，李靖為競選村黨支部書記、郭文超為競選村黨支部副書記，兩人共同出資，先後給10名黨員或黨員家屬每人3萬元進行拉票，同時向其他黨員口頭打招呼拉票，李靖受到開除黨籍處分，郭文超受到留黨察看一年處分；

陝西省商洛市山陽縣兩嶺鎮馬鹿坪村「兩委」換屆期間，時任村黨支部副書記劉建新為能夠繼續當選村幹部，在資格審查時，向組織提供虛假的高中畢業證書，後在換屆中當選村黨支部副書記，劉建新受到黨內嚴重警告處分，免去村黨支部副書記職務。

(中時 )