雙北因新冠肺炎疫情升級為第3級警戒，電源大廠-台達電(2308)、光寶科(2301)、群電(6412)及康舒(6282)也啟動應變措施，台達電、光寶科及康舒各部門均分A/B組輪流居家工作，各樓層員工以視訊會議為主，不得跨據點交流，各廠區人員也不得跨廠，群電除原有防疫措施，居住於萬華及蘆洲區的員工於5月17日起在家上班一周，公司將觀望疫情發展後再決定進一步行動。

國內新冠肺炎疫情大爆發，本土確診人數急遽上升，雙北升級為第3級警戒，上市科技公司-敬鵬(2355)及大立光(3008)已有員工確診，讓各大科技廠繃緊神經，台達電、光寶科、群電及康舒亦因應疫情將防疫措施升級。

台達電表示，因應雙北地區防疫升級，台達除原有的防疫措施，亦加強台北廠區的防疫機制，台北總部各部門分A/B班，一半員工居家辦公，搭乘大眾運輸如：捷運的員工優先居家工作，每週輪一次，且各樓層員工不得跨樓層交流，會議改為視訊，各廠區的員工禁止跨點交流。

光寶亦依疾管署規範，提升整體防疫層級，嚴守中央疫情指揮中心指示，除對外來訪客及跨區移動加強管制，光寶科也鼓勵使用視訊會議取代實體，位在雙北市的廠辦於本周起啟動分流上班。

群電目前尚未分組上班，但因應雙北疫情升級，居住於萬華及蘆洲區的員工於5月17日起在家上班一周，公司將觀望疫情發展後再決定進一步行動，公司內部除電梯乘載人數限制在9人以內，無論在公司何處均須全程配戴口罩，並取消員工餐廳供餐，同仁須留在座位用餐；所有同仁暫停止外出訪客及謝絕訪客來訪，公司亦會加強消毒密度。

康舒於5月15日及16日進行廠區/辦公區全面大消毒，並自5月17日啟動辦公區分A/B組辦公，暫訂為期一周，後續視疫情發展再做調整；工廠與工地分流，工廠與辦公區(奇岩)廠辦分流，分組辦公期間，嚴禁人員跨區移動或跨組異動；5月18日起台灣廠分日夜二班，將產能影響減到最小；居家辦公，廠區與辦公區遠距工作，利用郵件及Teams進行工作溝通與會議參與。

(時報資訊)