國內新冠肺炎疫情急遽升溫，金融業為嚴防群聚感染風險，加緊啟動異地辦公或居家辦公因應。據金管會統計，包括銀行、證券期貨及保險等金融三業，17日起共有225家採行居家辦公及異地辦公，在維持營運不中斷情況下，將總部單位及各據點人力盡可能降到最低。

銀行局副局長黃光熙表示，目前共有27家國銀總部部分單位、17家外銀及陸銀在台分行採行異地辦公，14家國銀總部部分單位、25家外銀及陸銀在台分行採行居家辦公，合計共83家銀行採行，較13日時增加達20家，其中外銀及陸銀增加達18家。

而各銀行回報的員工確診或曾接觸確診者狀況，黃光熙指出，除了先前已公布的富邦金1位員工確診、合庫銀有主管曾接觸確診者外，中華郵政亦通報有1名員工確診，目前3家業者均已完成消毒工作及因應措施。

證期局副局長郭佳君表示，目前共有31家券商、3家投信及10家期貨業者採行異地辦公，22家券商、12家投信、10家期貨及13家投顧業者採行居家辦公，合計共101家證券期貨業採行，較13日時大增達67家。目前未接獲業者通報有員工確診或接觸確診者。

保險局主秘蔡火炎表示，目前22家壽險及19家產險業者均會啟動異地辦公或居家辦公，其中16家壽險、12家產險業者兩種方式均會採行，6家壽險、7家產險業者則採行其中一種。目前亦無接獲業者通報有員工確診或接觸確診者。

(時報資訊)