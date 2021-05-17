北市和平醫院對面一家自助餐廳，因為疫情昨天打烊後開始歇業二周，不料第一天就發生火警，凌晨4時突然冒出濃煙，所幸獲報到場警消及時將火勢撲滅，估計燃燒面積0.5平方公尺，警消初步推測疑電線過載釀災。

據了解，這家自助餐廳平時以和平醫院醫護人員、病患與附近上班族及居民主，因為前兩天本土確診人數都破百，加上緊鄰和平醫院，生意直直落，昨天打烊後就決定暫停歇業2周，沒想到第一天就發生火警，還好損失不大，沒有人傷亡。

(中時新聞網)