和平醫院前自助餐廳竄濃煙 因疫情歇業二周首日就遭大火 08:152021/05/17 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 和平醫院對面一家自助餐廳因為疫情生意直直落，不料今晨又遇火警。(圖／播攝自畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市和平醫院對面一家自助餐廳，因為疫情昨天打烊後開始歇業二周，不料第一天就發生火警，凌晨4時突然冒出濃煙，所幸獲報到場警消及時將火勢撲滅，估計燃燒面積0.5平方公尺，警消初步推測疑電線過載釀災。 據了解，這家自助餐廳平時以和平醫院醫護人員、病患與附近上班族及居民主，因為前兩天本土確診人數都破百，加上緊鄰和平醫院，生意直直落，昨天打烊後就決定暫停歇業2周，沒想到第一天就發生火警，還好損失不大，沒有人傷亡。 亞東醫院爆院內群聚7染疫 急診患者去過萬華茶藝館 彰化喜宴3人確診引恐慌 上百人夜衝醫院快篩等太久開罵 (中時新聞網) #和平醫院 #歇業 #自助餐廳 #第一天 #二周 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北開罰首例 西堤蘆洲集賢店未設隔板罰1.5萬遭停業 08:402021/05/17 生活 雙北增設快篩站 發號碼牌避群聚 04:102021/05/17 焦點要聞 台東場館夜市暫關 部分商家減稅 04:102021/05/17 地方新聞 工研院正壓式檢疫亭 助萬華檢疫 04:102021/05/17 地方新聞 門診降載 醫護強制採檢 單日本土新增206例 各縣市擬設快篩站 04:102021/05/17 焦點要聞 疫情升溫 華銀防疫措施再升級 03:152021/05/17 財經 揭確診者等不到救護車 游淑慧爆遭辱罵怒回擊：你們又做什麼 09:072021/05/17 政治 餐飲業外帶5折鼓勵民眾別進來 04:102021/05/17 娛樂新聞 疫情二度重襲 萬華何日重現風華 04:102021/05/17 焦點要聞 整合實聯制 高市QRcode系統將上線 04:102021/05/17 地方新聞 雙北百貨 近兩天業績腰斬 04:102021/05/17 財經要聞 社會熱門新聞 喊話進軍台灣SWAG 人氣AV女優：大陸掃黃太嚴不敢拍 - 社會 高雄大賣場凌晨2點人山人海 男驚呼：我只是想買吐司！ - 社會 帳結不完喊到喉嚨痛 全聯員工訴苦遭嗆「這你們工作」引論戰 - 社會 陸裸背長腿OL飯店貼窗激戰 真相曝光「騙得網友嫑嫑」 - 社會 疑因夜色昏暗 金門遊覽車追撞少年遊客 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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