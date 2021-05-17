在大陸形象跌到谷底的大陸籍AV女優陳美惠，因為曾在AV中飆罵大陸東北腔髒話，而且明明宣稱是「蕾絲邊」，卻遭知情人士踢爆其實已婚，加上走紅後不停哭窮，坑騙粉絲的錢，連原生家庭都出面痛罵她「你真會給我們家丟臉，我真的後悔生了你。」因此在日本幾乎要失業，目前沒有工作機會的她，於是日前特別在推特發文，自稱考慮到台灣發展。

大陸籍AV女優陳美惠發推文表示「考慮到台灣發展」。（圖／陳美惠推特）

根據大陸籍AV女優陳美惠的貼文，內容提到以後想拍片子「只能去找台灣了」，因為日本不給工作，並指出台灣情色平台在日本當地也有拍攝團隊，所以即便不用離開日本，她也有錢賺。

大陸籍AV女優陳美惠發推文表示「考慮到台灣發展」。（圖／陳美惠推特）

消息一出，不少網友看了紛紛表示「歡迎來到台灣」，甚至連SWAG都發聲詢問「要來嗎？」但也有網友質疑「為何不回大陸發展」、「大陸更賺錢，為什麼要去台灣」，陳美惠看了還特地回覆「大陸把黃的看殺人一樣，誰敢去」，

其實早在過去，陳美惠就數度發表類似看法，曾說過「我不知道為什麼大陸把黃的看得那麼嚴重，日本人就是把性當做是一種娛樂」、「大陸不讓買AV，我怎麼記得我小時候我哥有AV光盤呀！我記得而且是國產的」，甚至表示「如果大陸同意拍AV，是不是有很多女孩去報名拍片子」，似乎對大陸AV生態很不以為然，無奈就算她惹出再多爭議，確實掙得10萬多推特粉追蹤數，但作品銷售量始終不成正比。

(中時新聞網)