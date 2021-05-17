除了台灣近日來新冠疫情急劇升溫外，根據英國牛津大學最新統計，過去兩星期左右在整個亞洲區域，新冠新確診人數急速上升已暴增到590萬人，同時，這也超過美洲，歐洲與非洲的總和。

亞洲地區目前苦於新冠肺炎危害，當地醫療系統因人力器材不敷使用，負載力也紛紛亮起紅燈。所以，很多亞洲國家需要援助，除更多醫護設備外，還需要有新冠疫苗。

根據統計，全球染疫速度最快且翻倍的10個國家中，有7個是在亞太地區。例如印度，一天超過35萬新確診人數，而不到兩個月的時間，染疫者數量就翻倍地成長並超過2300萬。但是，外界還是質疑官方的數字與實際不符。

而寮國也僅用了12天而已，新確診者的數量就多了一倍。具體來說，從新冠肺炎2020年開始至2021年四月底之前，官方統計數字為不到1500位染疫，但之後至今約三個星期左右時間，被傳染人數狂增十倍以上。

在泰國曼谷附近因為醫院病床不夠用，乾脆把周邊學校的學生宿舍臨時改建成野戰醫院，這樣就可以收治約470位新冠患者。一堆醫院不是缺治療病床，不然就是少醫療用呼吸器。

除了中國大陸以外，2020年元月泰國是第一個發現境內有新冠確診病患的國家。也算是管控得宜，因為直到2020年12月中旬時，在總人口數七千萬中，只有不到五千位染疫。

不過，泰國防疫神話破滅，目前染疫者已衝高至九萬位，是之前的18倍之多。

2020疫情剛爆發時，這些亞洲地區對社交活動採嚴格管制，故新冠疫情並未變得更嚴重。但是這次病毒又捲土重來，醫療專家也擔心，日前印度與南亞區域，一天之內就有好幾千人喪生於新冠病毒的不幸事件，會在亞洲其它地方重演。

因為目前東南地區，就像是印度四個星期前的情況一樣，新冠病毒正從南亞傳到東南亞，進而蔓延至整個亞洲區域。

拿泰國鄰居柬埔寨來說，2020年防疫工作做得快，關閉學校與聲色場所，靜止國內旅行，同時也馬上鎖國。一直到二月中，1650萬人口中僅不到500位染上新冠病毒，但最近疫情也突然升溫，每天都有大量新確診者。而柬埔寨落後的醫療系統，根本無法因應這些新冠病患，逼著柬埔寨總理也出面大喊，自己的國家已經快要滅國了。

5月12日，馬來西亞有39位不幸疫歿，同時創下自疫情以來一年多，新冠肺炎喪生者最多的一天。

而四月中的越南，在過去約一年時間，才共有約3740位染疫，但四月中迄今約一個月光景，由於大量社區感染下，目前醫療系統就要應付三萬名左右新冠病患。這個共產國家的總理曾憂心說過，若新冠疫情無法抑制下來，將危及自己的政權。

素有花園城市之稱的新加坡，過去一周有71位染疫，幾乎是更前一周48位的1.5倍。更糟糕的是，過去七天已有15個案例是找不到源頭的。

以穆斯林教為大宗的馬來西亞，最近剛結束重要的齋戒月，雖當地政府曾拼了命地極力阻止民眾在國內旅行，不過，預料接下來新冠確診病例將有升溫趨勢。

至於菲律賓，雖已採用破紀錄鎖國天數與最嚴厲社交管制，但無奈新冠疫情還是壓不下去。

從二月一日開始受到政變影響的緬甸，由於醫療系統已嚴重被打亂，再加上幾乎是沒有在篩檢，與外界聯繫又無法正常化，故真正新冠疫情是如何發展，外界也都無法即時掌握現況。

這些亞洲國家有些真的是醫療資源貧乏，但更多還是拿不到足夠新冠疫苗，在接種率無法有效提升下，再怎麼樣地圍堵與限制社交活動，應該都只會傷到自己的經濟發展，而無法有效抑制新冠病毒擴散。

(時報資訊)