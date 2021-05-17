小編今天(17日）精選5件不可不知的全球財經大事，最大頭條是防疫警戒升級，政府全面備戰，國安基金待命護盤，央行也會穩定匯市，密切注意外資是否撤出資金。至於金管會可能祭出的穩定股市措施，包含：鼓勵上市櫃公司實施庫藏股、縮小股市漲跌幅、禁空令、暫停當沖等，金管會將視台股走勢，適時、分階段祭出穩定股市措施。

【1】府院動員 採取必要措施穩定股匯市

因應雙北防疫第三級警戒衝擊17日股匯市，政府全面備戰。行政院長蘇貞昌16日召開財經首長會議，下達指令採取必要措施穩定股匯市；國安基金待命護盤，17日台股開盤後，將緊盯盤勢，若出現非理性下跌，將召開臨時委員會議討論進場護盤，金管會也已備妥穩定股市措施。

【2】金管會台股穩定方案 伺機上陣

防疫警戒升級，金管會對股市警戒也同步升級。金管會表示，從防疫升高到二級警戒時，就已要求證交所及櫃買中心嚴密監控台股相關指標，現在防疫升到三級，金管會17日會「一早就待命」，若台股出現非理性下跌，經相關指標綜合考量，必要時就會啟動緊急會議，隨時可祭出穩定台股方案。

【3】融資追繳令恐出籠 萬四是關卡

台股在短短兩周急跌超過2千點，上周上市櫃融資大減428億元、外資期指空單從39,364口快速回補剩15,524口，據統計，台股14日融資餘額維持率145.87％，若是台股跌至「萬四」，融資追繳令恐將萬箭齊發。

【4】新一波紓困 八大行庫5,000億銀彈上膛

因應疫情再度衝擊國內多個產業，據指出，財政部已在13日傍晚召集八大行庫總座開會，盤點可拿出多少資金進行紓困。據八大行庫內部初步的評估，多家行庫可拿出的資金大約各在600～1,500億元，合計八大行庫可提出自辦紓困貸款專案規模，至少達5,000億元以上。

【5】台塑集團3,884億 電子大布局

國際疫情發展起伏不定，但數位轉型已成必然趨勢，生活型態將大規模數位化，台塑集團旗下的南亞科在總裁王文淵力挺下，繼先前宣布將斥資三千億元興建12吋先進晶圓新廠後，還加碼600億元，推動現有產能轉進10奈米先進DRAM製程布局。若加上南亞的電子材料擴產，以及南電ABF載板產線投資，合計台塑集團此波電子事業擴充升級投資規模將達3,884億元。

(中時新聞網)