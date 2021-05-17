雙北疫情警戒升至三級，餐飲業者須落實實聯制並設置隔板或採梅花座等，不過疫情緊張的蘆洲區，西堤蘆洲集賢店卻沒有裝置隔板並採梅花座，16日複查仍沒改善，新北市經發局重罰1.5萬元，並要求停業，成為新北市第一間被開罰的店家。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指示雙北15日至28日止提升疫情警戒標準至第三級，新北市府即公告新北市餐飲場所應遵守實聯制、社交距離、隔板並採梅花座等防疫措施，無法落實則採外帶，違反公告且拒絕改善者，可依傳染病防治法開罰3000元以上1.5萬以下罰鍰，並命停業至28日止。

新北市經發局長何怡明表示，15日公告後市府即針對餐飲業展開稽查，發現板橋京賀家壽喜燒鍋物板橋府中店及蘆洲王品餐飲股份有限公司西堤蘆洲集賢店，皆沒有裝置隔板並採梅花座等防疫措施，當場要求改善。

新北市副祕書長朱惕之16日晚間前往複查，京賀家壽喜燒鍋物板橋府中店已自主啟動歇業，西堤蘆洲集賢店仍未裝置隔板並採梅花座等防疫措施，當場開罰最高1.5萬元。

(中時 )