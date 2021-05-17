（13:00更新）教育部今天中午宣布，全國高中以下學生可請假不到校上課，學校應予以准假，請假學生也不納入缺席記錄，不扣學業成績評量，呼籲請假學生應盡量待在家中，落實遠端學習。
國內昨新增206例本土確診，加上前一天增180例，累計兩天386人染疫，疫情遍布8縣市，其中新北市和台北市確診人數最多，昨單日新增97、89例最多，有多所學校傳出有學生確診宣布停課，雙北今早宣布高中以下學校全部停課，基隆市政府也宣布，明天(18日)起，國三及高三生停止上課，高雄市則宣布高中以下可不到校上課，新竹縣市、桃園市宣布，國三、高三生可以不到校上課。以下為《中時新聞網》統整的學校停課懶人包。
●基隆市
配合雙北三級警戒，基隆市政府宣布，明(18日)起，國三及高三生，停止上課。
●台北市
高中職、國中小、幼兒園安親班全部停課至5月28日。
●新北市
本土病例暴增，新北市長侯友宜今上午加開應變會議宣布，公私立高中職、國中小、補習班、安親班、課後照顧中心，今日起到28號停課。
●桃園市
桃園市宣布，國三、高三明天（17日）開始可以不用到校上課。
●新竹縣、新竹市
新竹縣、市宣布，國三、高三學生若有個別需求者，經家長同意後，得向學校提出請假不到校上課。
●苗栗縣
苗栗縣大倫國中2班級停課，17日起自主健康管理14天。
●台中市
西屯區重慶國小停課2周
東山高中國中部三年級師生17日起在家進行二周線上教學，並落實自主健康管理。
●彰化市
彰化市彰泰國中2名學生確診，全校師生自5月17日起停課停班14天至5月30日止，期間改採線上教學。
●台南市
國三、高三生有個別需求者，經家長同意後，可以請假不到校上課。
●高雄市
高雄市政府教育局今表示，高中以下學生若有個別需求者，經家長同意後，得向學校提出請假不到校上課。
(中時新聞網)
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