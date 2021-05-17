周曉涵出道以來演過不少知名偶像劇，加上擁有氣質甜美外型和D奶好身材，成為「偶像劇女神」、「美胸女神」，近來因為台灣疫情嚴峻，她也特地發文呼籲大家乖乖待在家，並附上一張火辣床照，只見她一絲不掛入鏡，僅用浴巾遮住重點部位，畫面性感又香豔，讓網友看了都快噴鼻血。

周曉涵16日在臉書寫下「在家耍廢待著，可以防曬避暑，還可以救人救己，多好的事啊」，並附上一張全裸躺床辣照，只見她慵懶躺在床上，僅用一條浴巾遮住胸部，露出纖細手臂和性感蠻腰，畫面香豔引人遐想。

誘人的畫面網友看了也都激動表示「裸睡對身體有益」、「用這個美美的姿勢，保持到5月28號」、「第一次覺得耍廢是很重要的事」，還有人歪樓好奇「浴巾拉開是什麼“光”景呢」、「毛巾可以拿掉嗎？」

周曉涵外型甜美、氣質優雅，以網路美少女和逢甲大學校花爆紅，出道後演過多部偶像劇表現亮眼，擁有D罩杯好身材的她，獲得內衣廠商青睞，連續5年代言內衣品牌，而今年是她出道滿15週年，好膚質完全看不出歲月痕跡，36歲仍像少女，擁有天使臉孔、魔鬼身材，令人稱羨不已。

(中時新聞網)