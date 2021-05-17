國內昨（16）日新增206例本土確診病例，疫情持續蔓延，全國公務人員協會前理事長李來希轉述一名大陸台商對兩岸防疫的感言，指出台灣防疫5個漏洞，質疑「 台灣防疫真的沒有漏洞，值得驕傲嗎？」請大家好好想一想。

李來希在臉書轉述一名在上海的台商對兩岸防疫5點感言，首先，該台商指出，大陸入境100%普篩，在隔離期滿前再做一次核酸檢測，若為陰性，14天期滿後會取得健康碼，才可以自由在社會活動。 這是典型的決戰於境外，因為大陸內部已經基本沒有本土病例，所以嚴格決戰於境外，包括進口冷凍食品包裝的防疫檢測，可以確保整個社會的防疫安全。

該台商表示，台灣入境不是每個人都做核酸檢測，所以會有漏網之魚，這是第一個漏洞。入境後，可以選擇在家隔離或在旅館隔離，不過交通過程，不像在大陸是強制坐防疫巴士，所以產生第二個漏洞。在家隔離，跟家人共處一個屋子，儘管號稱不能離開家、獨立房間、離開房間戴口罩，不過家人卻可以自由到處跑，這是第三個漏洞。另外，有人把手機留在家，偷偷溜出去好幾次，最後是員工檢舉，防疫中心才知道，這是第四個漏洞。

對於自費做核酸檢測，該台商表示，台灣費用高且需要醫生上報，不像大陸武漢等某些城市可以進行普篩，這是第五個漏洞，且大陸只要確診就公佈所有足跡，找到所有接觸者；而台灣卻是「公佈多少路徑，找到多少接觸者」，一切都由陳時中一個人決定。

該台商指出，大陸防疫沒有私心、沒有政治目的，只有公衛專業，只有百姓福祉，但台灣把疫情當政治使 ，好像很擔心擴大普篩，會篩出一堆人，怕台灣防疫排名落後。台灣口口聲聲瞧不起大陸，可是大陸做出四支疫苗，台灣呢？大陸入境100%普篩，讓百姓安心，台灣呢？且核酸檢測，大陸100至150人民幣，甚至有70元的，約350到700台幣，但台灣要7000台幣，這就是兩岸的差距。

(中時新聞網)