洛杉磯天使17日躲過橫掃，靠著大谷翔平第9局的兩分逆轉炮，終於在客場擊敗美東龍頭波士頓紅襪。此戰天使棒次做出小調整，一向打第2棒的大谷被換到第3棒，原本的卓奧特(Mike Trout)被改到第2棒，結果就是這個調動讓天使以6-5險勝。總教練麥登(Joe Maddon)說：「這一輪客場征途很硬，我們輸掉幾場有機會打贏的比賽，我們今天又搞砸領先，但我們追回來了，靠著一支鳥安(bloop)和一發全壘打(blast)。」

天使隊大谷翔平第9局轟出逆轉兩分全壘打。（MLB臉書）

關鍵的「鳥安」是卓奧特打出來的，他之前連續18個打數掛零，但是他的攻擊指數依然高達1.086，因為他總是能以四壞保送上壘。大谷則是硬拚長打或三振的打法，常常是大谷安打上壘，卓奧特保送一壘推不回來，或是大谷揮全壘打但壘上無人。

9局上半天使落後1分，紅襪救援投手巴恩斯(Matt Barnes)投到比較中間的位置，卓奧特一棒出去但是沒打好，形成見高不見遠的飛球。然而這球正好落在中外野手、右外野手、二壘手之間的三不管地帶，3個人都差一步沒接到，俗稱德州安打。

總之卓奧特上壘，就看大谷表演了。巴恩斯想搶第一顆好球，立即被大谷轟到左外野觀眾席！這次大谷出棒之後不像以往那樣瀟灑，因為落點有些尷尬在界外標竿附近，大谷賽後說：「我當時只想著一件事，就是祈禱那球掉在界內。」這是他本季第12轟，重回全壘打王之列(4人並列)還幫球隊討回勝利。

挨轟的投手巴恩斯說：「我無法想像有人可以同時投出時速101英里火球，還能把球打到600呎遠，大谷是我畢生看過身體素質最好的棒球員。」

(中時新聞網)