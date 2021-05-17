陳姓男子因運輸毒品遭逮，法官裁定他羈押，他聲請交保並主張現今疫情肆虐，國際間新冠肺炎傳染嚴重，反觀台灣防疫有成，他更不可能逃亡海外，但台灣高等法院認為他涉犯重罪且有羈押必要，駁回他的請求。可抗告。
去年機場海關檢查進口貨物時，發現有一包裹內有重約25公斤的愷他命，陳男領取包裹被逮並遭羈押，一審將他判刑3年10月，二審將他判囚2年，且裁定從今年3月23日起延押2月。
陳男聲請交保表示，他從偵查中即坦承犯行，展現面對司法之決心，足認其並無因涉犯重罪而逃亡之動機，且他及其妻子、1歲幼女等家屬均固定住居於國內，他並無任何親友住居國外，更無管道得以逃亡國外。
陳男說，現今疫情肆虐，國際間新冠肺炎傳染嚴重，反觀台灣防疫有成，他更不可能逃亡海外，他雖有羈押原因，但酌以較高額之保證金，加以限制住居、出境、出海，堪認足以確保被告日後執行而無羈押之必要。
陳男指，他因本件遭查獲後收押至今，只想能有機會出所安頓家庭，在執行前與家人團聚，絕無任何逃亡念頭，請給予他交保，但法官認為仍有羈押必要，駁回他的聲請。
(中時 )
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