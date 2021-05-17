法軍於14日至16日史上首度與日軍在日本境內進行陸上聯合軍演。法國派龐大軍艦戰鬥群，展示其印太戰略的決心。法國海軍參謀長說，這次軍演對中國釋放訊息，呼籲尊重國際法。

這場史無前例的演習顯示了日本與歐洲各國，以及傳統盟友美國日益緊密的軍事合作，以應對中國在印太地區勢力崛起所帶來的擔憂。

為了這兩天的行動，法國派出60多名外籍士兵、海軍與兵工隊，與日本陸上自衛隊「水陸兩棲機動團」（ARDB）以及美國海軍合作，在九州霧島演習場進行假想奪島狀況及巷戰。

軍演中可見法國海軍「聖女貞德21」（Jeanne d’Arc，ARC21）戰鬥群的身影。除了與日美澳的聯合軍演外，ARC21也將執行於中國東海的軍事與人道任務，同時監控北韓活動，這也是聯合國制裁北韓發展核武與飛彈行動的一環。

日美法三國以及澳洲共派出數十艘軍艦參與軍演，法國派出ARC21戰鬥群，由兩棲攻擊艦托納爾號（Tonnerre）與巡防艦蘇爾庫夫號（Surcouf）組成。

ARC21任務也釋放政治訊息，演習地點選在位於東海的釣魚台列嶼，日本稱為尖閣諸島的附近。日本拓殖大學世界研究所所長川上高司（Takashi Kawakami）對法媒表示：「ARC21演習是對中國在該地區日益咄咄逼人行為的威懾。」

日本防衛大臣岸信夫（Nobuo Kishi）日前強調，「法國是夥伴，與日本共享印太區域自由開放的願景」。

法國海軍參謀長范迪亞上將（Pierre Vandier）去年11月就表示，「ARC21的行動帶有對中國的訊息」，特別強調「自由航行的重要性以及對國際法的尊重，我們在這點上與盟友組成聯合陣線 — 也就是日本、美國、澳洲與印度」。

由於法國在印太地區擁有領土，並長期部署8000名兵力。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2018年參訪澳洲時曾宣布「印太新軸心」，提出「奠基在法律規範與對抗各種形式霸權的整體穩定戰略」。在抵達日本之前，ARC21戰鬥群先參與了美、澳、印、日於孟加拉灣的「拉佩魯茲」（La Perouse）聯合軍演。

接著托納爾號沿台灣南方海域抵達日本，蘇爾庫夫號則往北行經台灣海峽。ARC21任務指揮官特蘭查特（Arnaud Tranchant）表示，「航行時中國與台灣各在兩側，我們根據國際法規定的航線，從中行駛而過」。

歐洲在印太地區的活動將越來越頻繁，ARC21的日本聯合軍演後，德國驅逐艦黑森（Hessen）今年也將抵達日本。德國政府去年表示，希望加強在印太地區的行動，並首次參與日本和德國外長和防長的「2+2」會談。接著日本也將迎接英國航空母艦戰鬥群，同行的還有一艘荷蘭軍艦。

東京上智大學國際關係學教授宮下明聰（Akitoshi Miyashita）分析，「為了回應中國最近崛起的勢力以及在南海的挑釁舉動，歐洲國家在這區的活動會越來越頻繁」。

目前印太地區的「四方安全對話」（Quad）集結美日澳印，可視為「亞洲北約」，意欲對抗中國，而其他國家在印太地區日益擴增的軍事部署可能會促成Quad以非官方的形式擴大。

(中央社)