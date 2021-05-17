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就算到了本季最後1場例行賽，「忍者龜」韋斯布魯克仍用大三元完美收尾！韋斯布魯克17日貢獻23分、15籃板及10助攻的本季第38次大三元，搭配畢爾25分，攜手幫助巫師115比110逆轉擊退黃蜂，也讓巫師確定搶下本季東區第8位置。

加上溜馬今天以125比113擊敗暴龍，東區附加賽組合終於出爐，巫師將跟東區第7塞爾提克交手，誰贏將會搶下東區第7種子晉級季後賽，落敗的那隊將跟東區第9溜馬與東區第10黃蜂之間的勝隊，爭搶東區第8種子的最後晉級資格。

巫師跟黃蜂打完前3節，還以79比90落後，卻靠韋斯布魯克穿針引線，加上畢爾、八村壘、羅賓羅培茲等人支援火力，巫師逐漸追上，甚至最後關頭取得超前，反觀黃蜂末節徹底熄火，才讓巫師順利扭轉局面，更搶到東區第8的不錯位置。

遲遲等不到主力射手海沃爾傷癒歸隊的黃蜂，今天以洛席爾22分、9助攻與9籃板的接近大三元表現最佳，「球弟」拉梅洛鮑爾雖拿19分、5助攻與7籃板，但他全場投21中7，感覺仍受手腕傷勢所苦，布瑞吉斯17分，葛拉漢15分。

(中時 )