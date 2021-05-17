消息人士周日透露，美國AT＆T有意讓旗下的華納媒體（WarnerMedia）與對手探索頻道（Discovery）合併，並已展開深入協商，合併後的公司身價將高達1500億美元，可望強化迎戰串流媒體巨頭網飛（Netflix）和迪士尼公司的競爭力。

AT＆T是美國最大的固網電話和行動電信公司，同時也提供寬頻上網和收費電視服務。華納媒體是AT＆T旗下的跨國娛樂媒體集團，規模在全球排名第三大，僅次於康卡斯特集團（Comcast Corporation）與迪士尼公司（Walt Disney）。

探索頻道在數年前併購CNN、HBO和華納兄弟，該公司上個月表示，旗下串流媒體事業的訂閱用戶已經達到1500萬。

探索頻道目前市值為160億美元，企業價值為300億美元。

AT＆T在2018年以850億美元股權價值收購時代華納公司（Time Warner），並將之更名為華納媒體公司。

消息指出，AT&T董事會已在周日開會批准這項交易，另有消息人士透露，最快可能在明日（周一）宣布這項合併協議，但在協商最終完成之前仍有可能破局。

此外，消息人士表示，這筆交易可能的結構，是讓探索頻道與整個華納媒體合併，這將使華納媒體成為一家新的上市公司，由AT＆T和探索頻道的股東共同擁有。

AT＆T和探索頻道拒絕媒體的置評請求。

(時報資訊)