從去年底開始，受全球需求提升、缺櫃及塞港等因素影響，航運業運費持續飆高，加上近期大陸對鐵礦砂的需求旺盛，散裝航運費率來到10年來新高，專家表示，除了大陸對大宗商品的需求增加，防疫政策造成船隻數量減少，同樣是導致運費有增無減的重要原因。

日經新聞報導，大陸積極推動汽車產業與基礎建設等政策，帶動鋼材需求大幅提升，因此向澳洲、巴西增加購買鐵礦砂的數量，帶動大型散裝船海岬型船運費創下10年來新高，平均日租金達到4萬4800美元，遠遠高於推估的獲利線的2萬美元。

航運專家表示，除了需求提高外，受限於防疫政策而導致船隻減少的因素，同樣導致大型散裝船運費上漲，日本郵船負責人表示，防疫因素導致船隻在海上滯留的時間增加，許多船隻被迫在裝滿貨物的情況下等待，造成能提供載運的船隻減少。

散裝船運費提高也讓業者獲利由黑翻紅，大型散裝航運商Eagle Bulk與Genco的第一季皆由虧轉盈，Eagle Bulk去年第一季虧損350萬美元，今年利潤為980萬美元；Genco去年第一季虧損1.2億美元，今年利潤則為200萬美元，雙雙優於外界預測。

對此，Genco執行長John Wobensmith表示，散裝航運第一季的表現是十年來最佳，接下來公司有意購買新船，增加船隊運輸的能力，我們有信心能獲得收益，對散裝航運的市場前景相當樂觀。

(中時新聞網)