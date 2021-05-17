本土疫情升溫！士林夜市周末淪空城 來客剩1成攤商嘆：該怎麼辦

台灣面臨疫情爆發以來，最大危機，連兩日破百人確診，令人恐慌。胸腔重症醫師蘇一峰表示，台灣民眾自動淨空街道，是台灣神祕的保護力量開始啟動了，呼籲大家一起努力維持一個月，但網友卻認為上班日才是考驗的開始。

蘇一峰醫師昨（16）日在臉書寫下，台灣神祕的保護力量開始啟動了，台灣民眾自動淨空街道，每位台灣民眾都是防疫的第一線，希望大家一起努力，只要這樣維持一個月，呼籲大家做好個人衛生清潔、防疫工作。

疫情期間，蘇一峰多次在臉書發表自身看法，認為台灣目前的疫情況狀，很難在兩周內控制歸零，疫情只要能圍堵在北台灣，不要擴散到中南部，就已經很棒了。另外，他也表示，未來一般病房多人確診的況狀，會接二連三的發生，強烈建議不要封院，必須清空病房、消毒才是上策，也才能讓其他病房及醫護繼續作戰，保留醫療能量。

貼文曝光後，網友紛紛留言說，「怎麼可能，開始上班上課，光是這點就很難做好防疫了」、「上班日是一大考驗」、「希望不會上班日就破功了」、「同島一命，團結抗疫，台灣一定會好起來，大家堅持住！加油」、「天佑台灣」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時新聞網)