(09:15更新)

受疫情升級衝擊，台股今(17日)開盤以15554.99點開出，並下挫至15262.47點，重挫564.62點，台積電開盤下跌13元，以544元開出，在買盤進場下，指數逐步往上拉升，跌幅大為收斂，目前指數來到15521點附近，下跌300點，成交值逾900億元。

受雙北防疫第三級警戒衝擊，台股今(17日)開盤以15554.99點開出，並持續下挫至15262.47點，重挫逾500點，台積電開盤下跌13元，以544元開出。

台股上周受美股暴跌及本土疫情拖累，周線重挫1457點，跌幅8.43%，收在15,827.09點，面對國內疫情日益嚴峻，今天是疫情升級後，台股首日開盤，行政院長蘇貞昌16日召開財經首長會議因應，國安基金待命護盤，若有需要不排除最快下午召開臨時會，金管會也「一早就待命」，若台股出現非理性下跌，必要時將採取相關穩定措施。

美國聯準會(Fed)官員近日接連發言強調沒有理由撤除寬鬆貨幣政策，市場憂慮通膨情緒逐漸減弱，美股強勁反彈，道瓊工業指數收盤上漲360.68點(或1.06%)，以34382.13點作收，標普500指數終場上漲61.35點(或1.49%)，收在4173.85點，那斯達克指數終場上漲304.99點(或2.32%)，收在13429.98點，費城半導體指數收盤上漲87.48點(或3.02%)，收在2981.42點。

台股ADR也收紅，其中，台積電ADR上漲3.41%，聯電ADR上漲0.59%。

台股上周五(14日)開高走高，盤中一度大漲405點，重返萬六大關，終場收在15827.09點，上漲156.99點，成交值5105億元，外資及陸資賣超136.56億元，自營商賣超36.11億元，投信買超24.64億元，三大法人合計賣超148.03億元。

(中時新聞網)