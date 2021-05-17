德國國會在一份報告中指出，中國少數民族維吾爾人遭種族滅絕，人權受到嚴重迫害，新的供應鏈法實施後，德國企業將被迫離開新疆。

德國內閣3月通過供應鏈法草案，一定規模的企業對供應商侵犯人權和污染環境如果置之不理，最多得繳全年營業額2%的罰款。這份草案目前正由國會審理。

「南德日報」（Suddeutsche Zeitung）報導，根據德國國會研究部門的報告，許多外商直接採購奴工生產的產品、或與雇用奴工的供應商合作，從對維吾爾人的剝削獲利。

此外，一些德國企業的工廠位置十分接近囚禁維吾爾人的再教育營，阿迪達斯（Adidas）、福斯汽車（Volkswagen）、巴斯夫（BASF）等在新疆設廠的德國大企業在報告中都被點名。

德國國會的專家認為，中國政府對待新疆維吾爾人的方式，符合聯合國「防止及懲治滅絕種族罪公約」第2條的定義，認定維吾爾人正遭「種族滅絕」。

鑑於當地人權受到的嚴重迫害，報告指出供應鏈法實施後，德國企業將不可避免中止在新疆的商業活動，並與新疆的供應商斷絕往來。

日前，加拿大、荷蘭、英國國會相繼通過決議，譴責新疆維族遭種族滅絕，德國國會沒有跟進，不過，人權委員會17日將舉行聽證會，邀請鄭國恩（Adrian Zenz）等專家接受朝野議員提問。

委託國會研究部門撰寫這份報告的綠黨議員包瑟（Margarete Bause）表示，報告清楚點出在新疆有業務的德國企業責任，為結束新疆大規模和系統性對人權的侵害，德國國會有責任採取行動。

(中央社)