棒子蘿蔔齊下 小心經濟傷了元氣

美國正持續擴大新冠肺炎疫苖接種，在消費者需求隨著經濟持續解封、生活逐漸重返常態而急劇升高之際，企業缺工的情況益發顯見，但慷慨的失業補貼是否就是就業放緩的禍首仍引發爭議。

美國總統拜登本月初宣布新的防疫目標，將在7月4日國慶日假期之前，讓70%的美國成年人至少接種過一劑新冠肺炎疫苗。此外，美國衛生監管機關上周已經批准12至15歲青少年可接種輝瑞/BioNTech的新冠肺炎疫苖。

隨後，美國疾病管制與預防中心得(CDC)更發布新指南，稱在大多數情況下，已經完成疫苗接種的人可不必配戴口罩或與保持6英尺的人身距離，上周四美國航空、聯合航空和達美航空等典型的經濟解封概念股應聲勁揚。

部分經濟學家認為，失業救濟金多少對勞動力造成影響。但也有勞工專家認為這場大流行病才是主要因素。雖然美國的單日新增確診數下滑，但每天仍有數萬人染病。

根據CDC的數據，美國七日平均單日新增確診數已跌破4萬例，為去年9月來首見。目前美國雖有超過58%的18歲以上人口已至少接種過一劑新冠疫苗，但僅有不到一半的成年人（46%）已完成疫苖接種，這個比例還包括老年人在內，就勞動人口而言，接種的比例並不算高。

美國的疫苖普及也是最近才發生的事，根據美國政府的疫苖接種指引，在接種最後一劑疫苖的2～6周之後，才能認定為已完成疫苖接種，經濟學家表示，這意味著許多人在6月之前無法在安全的情況下重返工作崗位。

其他在疫情期間的特殊現象，例如學校重啟的不確定性、幼兒托育問題，以及缺乏對低收入父母幫助很大的課後安親計畫等，也都可能降低重返就業的意願。受疫情影響，許多嬰兒潮世代選擇提前退休，也將減少整體勞動力的供應。

經濟學家表示，期待招工廣告一發布就能同時找到人手，是不切實際的想法，相較於勞動力的需求，供應面的反應時間通常較長。此外，經濟學家警告，這些州選擇退出聯邦失業援助計畫可能削弱某些商業需求，進而降低對擴大招工的需求。

經濟政策研究所經濟學家Josh Bivens和Heidi Shierholz上周表示，削減新冠紓困方案的失業給付不僅將打擊那些依賴聯邦福利，而又找不到工作或無法工作的人，也將拖累經濟發展，因為正是這些福利措施提振了支出。

為了降低衝擊和提高就業意願，蒙大拿州和亞利桑那州將提供一次性的獎金給找到工作且持續工作一段時間的人，以取代聯邦加發的失業救濟金。

這些共和黨州提前終止聯邦失業援助的決定也可能出現變化。美國無黨籍參議員Bernie Sanders和勞工維權團體「全國就業法計畫」（National Employment Law Project）上周向美國勞動部提起訴願，要求聯邦政府代表勞工出面干涉，他們主張《CARES法案》裡的條款並未允許州政府可自行退出聯邦失業援助計畫。美國勞動部表示將評估相關建議。目前尚不清楚勞動部是否會出手干預。(2-2)

(時報資訊)