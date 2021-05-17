台北市議員游淑慧指出，收到民眾來函，有家屬被通知確診，但卻兩天等不到救護車接送收治。（示意圖/資料照）

台北市議員游淑慧15日晚間接獲一位民眾陳情，有家人確診之後，卻2天都等不到救護車，此事引發外界關注。游淑慧16日在臉書說，接獲陳情後才了解到原來疫情升級的第一天，醫療能量就緊繃至此，但同一時間，也有特定人還在帶風向，說她在造謠，並用私訊辱罵，讓她怒問「你們又做了什麼」。

游淑慧16日在臉書寫下，「大家都在忙疫情，我們從15日到現在也都在幫忙處理各種疫情和陳情狀況，半夜跟我求救的確診病患家屬， 剛寫訊息來謝謝我救他太太一命，我沒有覺得開心，我反而要跟他說謝謝，因為是他的反應，才讓外界知道原來疫情升級的第一天，醫療能量就緊繃至此」。

但是同一時間，游淑慧指出，「也有特定人還在帶風向，說我在造謠，而且用各種留言、私訊辱罵我，協助民眾是我的工作，而這些躲在鍵盤後的人，又為社會做了什麼？」從游淑慧曝光的網友私訊截圖可見，有網友私訊表示，「拜託沒證據不要亂講，台灣就是有這種妳亂放話的亂人」、「政治渣敗類，台灣不需翹口水」。

這篇貼文曝光後，北市議員羅智強則留言表示，「綠衛兵、紅衛兵，就是人在某一個年紀的時候會有的心態，而許多1450也就是利用這樣的偽裝」；還不少網友留言說，「台灣缺水、缺電、缺疫苗，但最不缺的就是1450」、「超前部署聽了一年，結果疫情升級一天就破功」、「1450真的是沒有閒著，一點都不會浪費時間」、「台灣最美的風景？」

(中時新聞網)