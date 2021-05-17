【愛傳媒朱宗慶專欄】此次疫情擴大升溫，雖時值盛夏，對藝文界、表演團隊而言，處境卻似乎身處寒冬。這幾天，幾乎將所有的心神與精力，擺在與國表藝三館一團的各項討論與因應。

回頭看看自己所創辦的打擊樂團，心中也是百感交集、千言萬緒難以理清。因著疫情的變化，使得樂團的各項計畫必須持續轉變。

2021年5月，原定要舉辦的是兩年一度的TIPC臺灣國際打擊樂節，但因國際疫情發展持續嚴峻，我們暫緩一切國際活動；藉此機會，轉而盤整、蓄積臺灣的能量，重新規劃，改推出「臺灣新聲力」系列音樂會，並特別邀集100位臺灣打擊樂家（包含20位團員以及80位來自臺灣各地的優秀擊樂家）齊聚一堂，進行難得一見的演出！

為了原訂下週開演的「臺灣新聲力」系列音樂會3檔不同節目、北中南3地、5場演出，所有演出者，可說是卯足全力、投入相當多時間做規劃、籌備與排練。

然而，星期三一早，在經過各項考量，我們決定以整體環境防疫及所有人的安全為優先，宣布「臺灣新聲力」取消及擇期再演的決定。

時至決定暫緩演出的那一刻，許多演出者仍在積極排練中。包含〈美好關係〉、〈名家聚擊〉、〈百人木琴〉，皆是相當不容易的編制，如此的擊樂節目，全球少見，為此，所有參與演出者皆是滿懷期待，更早已投入各項準備與排練，得知訊息後的那種失落之情，令人不捨。

另一頭，基金會辦公室，演出節目單已全數送印完成；然而，在演出確定延期舉辦後，同仁馬上必須處理後續的退票動作，那種感覺更是難以言喻。

看到許多同仁，甚至眼裡含著淚水，仍是快速接續各項應變計畫，從退票事宜、辦公室分流、視訊會議細節，甚至是後續演出規劃，也仍不停歇，持續進行中。

作為一個領導人，看到所有同仁如此勇敢、堅強、細膩的因應，真的相當感謝、感動與不捨！

我也勉勵所有同仁、鼓勵所有團員，凡走過必留下累積，在這短暫的休止符期間，持續練習與努力，相信精彩的節目以及大家的熱情，不會因疫情而消滅；也期待疫情過後，再與樂迷們一同分享難能可貴的樂音！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)