【愛傳媒葉毓蘭專欄】今年4月30日的立法院國是論壇，我以「人命關天，勿讓政治凌駕專業」，在3分鐘的談話中，我舉了去年台灣東洋製藥採購輝瑞B&T疫苗，被某立委為其他藥商關說而破局；又舉了在防疫作戰中，國境管理重中之重的機組員隔離措施，也因為某立委的介入，由5+9改為3+11。

我的國是論壇影片5月1日在FB貼出後，有媒體報導說我爆料范雲關說。其實，我基於同事之誼，誰的名字也沒提。我當然知道誰介入，否則怎麼會這麼有效，4月1日開協調會，強烈要求要衛福部4月11日要縮短為3+11，指揮中心就埋單了。

同樣是不分區，執政黨的含金量就是不同！

我開再多次協調會、提出再多次質詢，別說退休警消繼續被剝削、被打壓；連我早就提出應該要讓攸關國境防疫安全的機組員打疫苗，很抱歉，就算喊再大聲、叫再多次，他們永遠都聽不到啦！

這次準備要癱瘓北台灣的疫情，都是英國變種病毒株；我在英國包機回台時問了外交部和衛福部，國人回來天經地義，還夾帶非本國籍的確診病例來，是不是太超過了？當時外交部、衛福部異口同聲：人道重於安全，更何況Taiwan can help，台灣的醫療能量夠。

不幸言中的滋味並不好受，因為我的家人全在台灣，我也希望國家平安，國人健康。

十天前我又演了一次烏鴉，到外交委員會質詢，印度台僑回國是人道，但是政府是不是應該要讓所有印度回到台灣的國人，都集中檢疫14天，避免重蹈英國變種病毒的覆轍。再一次，外交部又再大談人道。

我不是不讓台灣人回國，我只是希望他們能在一個更嚴密監控的檢疫環境中度過有發病之虞的14天。

還好，我的發言都有紀錄，雖然只是個在野黨立委，我已經善盡言責。只是一黨獨大的政府，傲慢的拒絕了在野黨的監督與建言，所以才會如此荒腔走板。

【4月30日國是論壇全文】

全球疫情再度升溫，但國內防疫卻在此時出現了重大破口，衛生福利部之後能否抵抗政治黑手的不當介入，將是影響我國國人生命安全的關鍵。

全球疫情至今已經突破1億4千萬人，印度更爆發三重突變病毒，海嘯式肆虐，死亡人數超過20萬人。正當我國沾沾自喜於防疫成果時，此時卻爆發新破口，由機組員將海外的病毒帶入國內，並爆發本土傳染，國人都非常恐慌。

去年年底長榮紐西蘭機師在隔離期間趴趴走，導致多人感染的事件還歷歷在目，機組人員的隔離措施理應有所警惕，但為何攸關阻絕疫情於境外的機組員隔離措施，會因為有力人士的介入而有了破口？讓5+9，5天居家檢疫加上9天自主管理，可以變成3+11，只要三天的居家檢疫，11天的自主管理？

事發之後，這位委員既推卸是工會請託，又聲稱尊重指揮中心防疫專業，還說「怎麼可能施壓」甩的一乾二淨。

事實真是如此嗎？現在新聞細節被刪除。本席非常遺憾，這已經是疫期間，媒體傳出立法委員介入防疫的第二次疑雲了。

第一次是疫苗採購期間，媒體報導有某立委為其他藥商關說，導致東洋採購輝瑞疫苗破局；這次則是某委員幫機組員縮短檢疫期，讓台灣本土病例激增，國人遑遑不可終日，直到29日至少就有本土案例6名，調查中9名。

疫情還沒有結束，衛福部請不要辜負人民的信任，請用最嚴格的手段維護國人安全，機組員的防疫破口應加速調整，關鍵時刻，請你們要有勇氣，對抗政治黑手介入，維護國人得來不易的安全。防疫人員都辛苦了，感謝你們為防疫的努力與付出，以專業來捍衛國家。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)