【愛傳媒黃珊珊專欄】5月16日早上到和平青草園（西園路艋舺大道口）陪同三軍總醫院醫護團隊成立萬華地區第五家快篩站，在我面前的都是即將上戰場的戰士，我告訴他們因為這裡就是戰場，沒有冷氣與各種必要的配備，就像游擊戰一樣，我們必須克服一切困難才能完成任務，謝謝大家勇敢的支援前線，天氣好熱，但他們的心更熱！

剝皮寮與中興醫院及和平醫院的三個快篩站也已經成立三天了，所有流程每天都會滾動修正，採檢是個高風險的工作，所有防護都要做好才可以服務更多民眾，我知道大家很心急，但請在採檢站給他們一些鼓勵與支持。

採檢站不是那麼容易設，場地、物資都很容易，但醫護及現場人力非常吃緊，還有國軍化學兵，大家都全副武裝著防護衣，所以還要有輪流的人，比在醫院急診室還要辛苦，請大家多多體諒！

三總的副院長問我這個站要開多久？我沒辦法回答，當然要看疫情狀況，這場不知道要打多久的路，我們會跟市民朋友一起打下去，直到勝利為止。

感謝每一個戴上口罩的台北市民，感謝每一個在第一線防疫的無名英雄！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)