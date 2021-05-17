雙北進入第三級警戒，台北市萬華區爆發新冠肺炎疫情，北市府也宣布，鄰近萬華的老松國小、龍山國小、雙園國小及螢橋國小等4校，也自今起至23日止停課一周，而昨晚台北市萬華區「光仁小學暨附設幼兒園」昨晚深夜也在官網上緊急宣布，幼兒園外聘的美術老師確診，小學及幼兒園今起停課2周。

據了解，該名美術老師是在快篩後收到通知確診，並在昨晚8點緊急通知校方，校方為了謹慎處理，宣布全校停班、停課2周，不過授課期間，該名美術老師並無任何的症狀，是做了快篩後才得知確診。

北市光仁國小校長何碧蓮指出，雖然中央規定1名師生確診不用停班停課，但老師都會跨班級上課，加上昨統計有5分之2的家長決定讓學生請假，因此，才做出停班停課的決定。

何碧蓮表示，平時校園內都會定期做消毒，昨接獲老師緊急通知後，今天早上7點學校也做了全面大消毒，學校的行政人員也都遵守防疫規則，落實量體溫、戴口罩。

何碧蓮指出，停課期間，學校將採視訊方式上課，而學校也有家長的緊急聯繫群組，因此，通知停課非常快速，不過許多家長在周末時也都希望學校可以停課，緊急通知後，家長也都相當贊成停課的決定。

(中時 )