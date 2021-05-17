台灣疫情多點爆發，15日光是本土確診即暴增180例，而在雙北宣布調升為第三級防疫警戒，全台一片憂心忡忡之餘，一名台灣推特用戶，發出了短短21字的喊話要「世界看好了」，因語氣中二又正面積極，意外爆紅；對此，前立委蔡正元發文表示，台灣政府目前對疫情處理的方式，世界恐怕會看到的全都是丟臉的一面。

蔡正元昨(16)晚在臉書發文狠酸蔡英文政府對疫情的處理方式，並引用「看好了世界」的說法，表示台灣一家檢疫旅館混住一般旅客，就叫商業街道空無一人；一家航空公司管理不善，就叫醫護人員忙得要死；一位防疫指揮官動動嘴，就叫可以到手的德國疫苗飛了；一個執政黨堅持不普篩，就叫股票市場跳水成世界紀錄。

蔡正元的文章引來網友討論，表示「一個不分區立委關心機師隔離時間過長，就讓疫情瞬間升級」、「那句話到底是哪個中二的網紅講的啊」、「最不明白，就什麼不普篩？怕花錢？還是在怕什麼」、「恐怕不會只示範一次」、「可悲啊，被這些人搞到民不聊生」、「你不要那麼專業好不好」、「民進黨最後的武器是用1450來消滅病毒」。

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(中時新聞網)