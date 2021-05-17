近來又有30秒不雅性愛片在LINE群組瘋傳，內容還以「長髮OL與上司酒店開房激戰」為題，只是叫人詫異的是，不少人都以為該片是遭人惡意外流，豈料發布者正是女主角本人，也就是從頭到尾以背示人的長髮OL。

據《JKF》報導，這支以「長髮OL與上司酒店開房激戰」為題的30秒性愛影片，透過截圖可以得知，一名長髮披肩的OL，當時雙膝跪在椅子上，雙手死撐飯店房內的玻璃落地窗，被後方疑為上司的男子持攝影機一波波的「猛攻」，面對外頭一棟又一棟高樓大廈，忘情的兩人完全沒在怕啪啪被看見。

該不雅片曝光後，許多網友都以為遭有心人士刻意外流，豈料真相大逆轉，該片乃女主角自發，而且本尊還是尺度大聞名的大陸網紅「Amber」，由於她經常公開自己魔鬼身材與逆天長腿的辣照，時不時還會販售自己原味衣物來營利，由此可見，這回可能也是她想一戰成名的行銷手法。

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(中時新聞網)