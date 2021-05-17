台股累計今年初開盤迄5月14日共84個交易日，集中市場總成交值為33兆3,056億元，市場日均值為3,964.96億元，股票成交量週轉率為82.53％。康和投顧本周看好八大題材類股，包含：晶圓代工股、IC設計股、封測股、汽車股、塑化股、鋼鐵股、成衣股、通訊股等，預期本周指數將在15,500-16,200點區間震盪。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國公佈上週首次申請救濟金人數為47.3萬人，優於市場預期，同時也創疫情以來新低，而上週續領失業金達365.5萬人，預期365萬人，前值自369萬人上調至370萬人，顯示美國勞工就業持續往改善方向，經濟復甦力道將持續增強。

2.拜登5/14宣佈在與共和黨資深參議員進行富有成效的會晤後，近期將進行更多基礎建設談判，市場解讀將有更多振興經濟計劃將於未來一至兩週內持續發佈，可望增添市場更多利多因子。

3.大盤整體融資水位持續進行清理，有助於短線籌碼沉澱，並醞釀反彈機會與空間，5/11~13共三日內融資大減達339億元，僅三日減幅高達12.4％，已高於該三日內加權指數最大跌幅12％。

(工商 )