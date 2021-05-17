台股5月14日全體上市公司總市值為48兆3,749.19億元，較前周五（7日）總市值減少4兆4,185.68億元，周減幅為8.37％。群益證券本周看好五大題材類股，包含：半導體股、矽晶圓股、疫情概念股（疫苗+防疫）、鋼鐵股、航運股（貨櫃+散裝）等，預期本周台股指數區間為15,100-16,500點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美國基礎建設重啟經濟，歐美疫苗注射率增加，拜登經濟政策三箭齊發，美國景氣成長加速，工業生產與原物料需求激增，美國消費恢復正成長，特別是基礎建設與美國就業計畫是拜登經濟建設的核心，台灣外銷訂單展望樂觀。

2.聯準會持續重申不升息，聯準會多次表達通膨數字是暫時升溫現象，並多次重申維持寬鬆貨幣政策不變立場，聯準會表示除非核心個人消費支出物價指數PCE到達2％目標，加上勞動市場達到完全就業程度，否則不會改變現行貨幣政策。

3.台股投機快速降溫，市場因疫情消息線短線急跌，融資大幅降低但基本面沒有改變，最嚴峻狀況僅消費旅遊業再度受創，多數個股股價大幅拉回，相對4月投資價值反而增加。

(工商 )