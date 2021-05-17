台灣本土新冠疫情持續擴大，新增病例人數皆不斷創高，期貨市場空軍大舉壓境，5月台指期今日開盤大跌583點，為15183點，金融期下跌75.6點，為1370點、電子期下跌28.25點，為730.05點。

永豐期貨表示，台指期上週五上漲200點至15766點。價差方面，台指期逆價差縮至-61.09點，電子期逆價差擴至-2.87點，金融期逆價差縮至-4.03點。現貨部分，三大法人賣超148.09億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4743口至-2720口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少6268口至-15524口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加4944口，使留倉部位轉為淨多單1175口。

永豐期貨表示，台股上週在美國科技股走弱，以及國內疫情升溫等利空衝擊下，引發市場恐慌賣壓出籠，技術面來看短期均線全數下彎，短線仍有走弱疑慮，在籌碼賣壓宣洩尚未告一段落之前，投資人不宜太早承接。

(時報資訊)