台灣本土疫情大爆發，雙北市進入三級警戒，也讓接種疫苗的意願提高，甚至有些醫院已出現搶打熱潮，這也讓台灣疫苗不足問題再度浮上檯面，對此，我駐美代表蕭美琴表示，因過去台灣對施打疫苗意願不高，所以重點都放在幫邦交國爭取疫苗上，現已和美方藥廠聯繫，爭取疫苗能如期到貨。港媒直言，蕭美琴這番話解密了為何台灣至今還缺疫苗的祕辛。

台灣疫情升溫，蕭美琴14日接受《中央社》採訪時表示，台灣對疫苗的需求因為之前的施打意願不高，因此與美方的交涉重點主要放在協助邦交國爭取疫苗上，現已和美方藥廠聯繫，爭取讓原先預定於6月送抵台灣的莫德納疫苗能如期交貨。

對於蕭美琴的回應，港媒《中評網》昨（16日）表示，蔡政府今年2月就宣稱已外訂了2千萬劑疫苗，為何至今只拿到30萬劑？蕭美琴受訪時一句「對美方交涉重點在如何協助邦交國取得新冠疫苗」，解密台灣至今還缺疫苗的祕辛，原來台灣現用疫苗外交和大陸大打外交戰，使得台灣原本或可提早拿到所訂購的美國疫苗，可能都先調去搶救邦交。新冠肺炎從去年1月爆發到現在已一年多，從疫苗到篩檢、醫療等的準備，在在顯示台灣抗疫尚未到位，現在只能祈求天佑台灣。

國民黨立委李德維昨也在臉書發文表示，他對於蕭美琴稱「因為台灣民眾之前的施打意願不高，過去與美方的交涉重點主要放在為邦交國爭取疫苗上」，感到難以置信，台灣自己都打不夠，還幫邦交國爭取？李指出，台灣現在之所以施打意願不高，是因為現有的AZ在國際市場上是相對風險較高的產品，如果蕭能促成評價較高的莫德納提早到貨，民眾又怎會不打？

(中時新聞網)