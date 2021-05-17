位在科技大樓站附近的一家可愛又夢幻的粉紅糖果屋「舔舔手」各位吃過或是買過了嗎，你說還沒？那你就得好好看這篇文章才行了，從外觀開始就充滿著夢幻的粉紅色，是許多人打卡必拍的場景，店內的擺設也非常少女心，各個角落都非常適合拍照。

專門販售韓國馬卡龍的「舔舔手」不只是甜點是韓國來的，連老闆也是來自韓國的一對姊弟，堅持最好最新鮮，不但使用減糖配方，就是要滿足每一位個人的甜點胃以及慰勞每一個人的心，帶著最厲害的技術研發每一款韓國馬卡龍。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

本身偏向比較軟嫩Q彈口感的韓式馬卡龍，搭配上一顆顆可愛鮮豔的造型搭配，光是帶著另一半走進去就會讓她非常開心吧，累積超過20種口味的「舔舔手」韓國馬卡龍，每天販售的口味都不一樣，可以在網路上先看好想要的口味，或是訂購宅配！與其懷疑口感，不如試著先買一盒給另一半看看？今年聖誕節還特別出了聖誕特別款式，光看照片那顆少女心就已經融化了。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

店家詳細資訊：

舔舔手

時間：14:00 – 21:00

地址：台北市大安區瑞安街248號

交通：捷運科技大樓站

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(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)

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(中時新聞網)