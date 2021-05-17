43歲女星侯怡君與66歲製作人蕭大陸愛情長跑20年，小倆口在上周證實，已登記結婚了，喜訊讓外界又驚又喜，而新婚的侯怡君昨（16日）在網上首放閃，她曬出蕭大陸身穿T恤、短褲的居家服背影照，並曝光超甜蜜的夫妻對話。

侯怡君昨傍晚在臉書分享與蕭大陸的夫妻日常，只見蕭大陸輕鬆穿著T恤、短褲的居家服站在廚房前，他一手插腰、一手拿著湯匙，蕭大陸掌廚的模樣架式十足，侯怡君也透露：「小時候媽媽常說，廚藝不好以後怎麼嫁人，我心想：『找個愛煮飯的不就好了嗎？』」，意指蕭大陸就是熱愛烹飪的郎君，低調放閃超甜蜜。

侯怡君臉書全文。（圖／取材自侯怡君的家臉書）

侯怡君透露，蕭大陸教她下廚教了20年，但她依然學不會，侯怡君強調不是自己笨「#是我根本不學 #會了不就換我站在那裡？ #傻了唄我」，不過侯怡君也透露，她其實常出一張嘴，問「主廚」蕭大陸有什麼需要幫忙的，不過蕭大陸則說：「不用，你在旁邊陪我就可以了」，於是侯怡君就滑手機跟網友聊天。

這段夫妻對話實在超甜，吸引許多藝人好友留言討論，KIMIKO認同說：「我們負責出一張嘴（讚美）和一隻手（拍照）就好」，王彩樺、方馨大讚侯怡君聰明，德馨也認同說：「負責吃就好了丫（啊）～幹嘛學」，而男星林佑星則大讚蕭大陸：「認真的男人儘管只是背影都帥氣」。

(中時新聞網)