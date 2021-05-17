OFF THE BACKBOARD TO KD



WHAT A PLAY 🤯 pic.twitter.com/hCXs9mvjRv — Bleacher Report (@BleacherReport) May 17, 2021

「大鬍子」哈登雖在17日賽前突然宣告休兵，籃網「三巨頭」本季例行賽最後1次聯手先發告吹，籃網仍靠杜蘭特拿下23分、13助攻與8籃板的接近大三元演出，最後以123比109輕取來犯的騎士，本季留下48勝24敗戰績，確定搶到東區第2種子。

打完上半場，籃網取得67比56，沒想到上半場維持完美出手的杜蘭特，卻在第3節遭到騎士後衛塞克斯頓刻意肘擊臉部，塞克斯頓隨即遭到驅逐出場，杜蘭特絲毫不受影響，跟厄文攜手繼續擴大分差，唯一美中不足的是他終於出手沒進了。

假如公鹿今天擊敗早已無緣季後賽的公牛，戰績有可能追上籃網，且靠對戰優勢搶占東區第2，造成杜蘭特、厄文兩大籃網主力今天仍不打算輪休，全力拿到這場該拿到的勝利，籃網季後賽首輪對手將是塞爾提克與巫師打附加賽的勝方。

除了杜蘭特以外，厄文也替籃網貢獻17分，麥克詹姆斯14分，傑夫格林13分，布魯斯布朗與沙梅特各有12分，泰勒強生10分；騎士以狄恩韋德與歐柯洛各拿18分最高，托頓17分，塞克斯頓離場前拿下16分、5助攻，騎士本季22勝50敗作收。

(中時 )